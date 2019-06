Maatjes zijn dan wel het hele jaar door te verkrijgen, de lekkerste vind je vanaf woensdag 12 juni. Dat is de dag dat de Hollandse Nieuwe maatjesharing in ons land arriveert.

De lekkere vettigheid, de specifieke smaak en unieke textuur: er zijn redenen genoeg om elk jaar opnieuw uit te kijken naar de start van het nieuwe maatsjesseizoen. Dat start dit jaar - ondanks een moment van twijfel door een lage eerste vangst - veelbelovend, aldus Caroline De Reu van haring-verwerkend bedrijf Gilco. 'Het vetgehalte ligt tussen 18 en 22 procent, wat prima maatjesharing garandeert.'

Ze heten dan wel Hollandse maatjes, de lekkere visjes komen oorspronkelijk uit Deense visgronden, voor haring de rijkste van Europa. 'Gewoonlijk moeten vissers vanuit Skagen, het noordelijkste punt van Denemarken zo'n 15 uren varen om de haring te vinden,' weet Caroline De Reu. 'Daarom was het even bang afwachten dat ze daar een paar weken geleden niet meteen haring vonden. De eerste boten moesten eens zo lang het sop in om de nieuwe haring boven te halen.' De schrik dat de haring er niet op tijd zou geraken voor de jaarlijkse 'Vlaggetjesdag', een feestdag in heel wat Nederlandse vissershavens, was echter van korte duur.

Deense maatjes?

Waarom we de visjes geen Deense maatjes noemen? Het waren de 'Hollanders' die zich specialiseerden in het procedé dat nodig is om de haring om te zetten naar smakelijke maatjes, ofwel het 'haringkaken'. Daarbij worden de kieuwen en een deel van de ingewanden verwijderd, zodat de haring tijdens het pekelen kan fermenteren tot een eetbaar en smakelijk gerijpt visje. Met die kwaliteitszorg vestigden de Nederlandse visboeren hun reputatie én naam.

Wat dan met die uitjes, moeten die er echt bij? 'De eerste haringen proef ik graag puur om zo van hun eigenheid te kunnen genieten, maar met een vers gesnipperd uitje zijn ze ook niet te versmaden,' vertelt Caroline De Reu. 'Bij het begin van het seizoen zie ik er dagelijks ettelijke tienduizenden voor mijn ogen passeren. Maar dat belet me niet om er elke shift een paar uit het vuistje te eten. En niet alleen uit professionele overwegingen maar gewoon omdat ik er na al die jaren nog altijd dol op ben.'