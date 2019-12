Weinig voedsel dat meer gemoederen beroert dan de vaak levend gekookte kreeft. Maar waarom gebeurt dat eigenlijk zo? En bestaat er dan geen alternatief?

Een eerste belangrijk argument waarom kreeft levend verkocht en bereid wordt, is voedselveiligheid. Kreeften (en andere schaaldieren) worden vaak als ideale huisvesting gezien door schadelijke bacteriën. Wanneer hun gastheer dood is, verspreiden die zich nog sneller. Dat is dus alvast de reden om een kreeft zo lang mogelijk in leven te houden.

Wij zijn dan beschermd tegen een voedselvergiftiging, maar ook voor de kreeft zelf zou levend gekookt worden een van de meer humane opties moeten zijn. Hen bijvoorbeeld de kop afhakken, is dat niet. Een kreeft heeft geen noemenswaardige hersenen en wat je haar 'intelligentie' kan noemen, zit meer verspreid over haar hele zenuwstelsel. Om een kreeft dood te krijgen, moet je dus dat hele zenuwstelsel uitschakelen en dat zou wel eens het snelste kunnen gaan door haar te koken.

Pijn

Betekent dat dat ze geen pijn heeft? Daar is de wetenschap nog niet over uit. We kunnen vermoeden dat een kreeft, met haar beperkte hersencapaciteit, pijn niet op dezelfde manier percipieert als wij. Toch zijn er wel tekenen dat ze toch op een bepaalde manier voelen wat er met hen gebeurt: in hun bloed wordt het stresshormoon cortisol waargenomen en tijdens het koken hebben ze krampen in hun staart, wat een ontsnappingsreflex is.

Het gekrijs dat je soms hoort tijdens het koken, is dan weer geen teken van pijn. Kreeften hebben namelijk geen stembanden om mee te schreeuwen. Wat je hoort, is het ontsnappen van lucht vanonder hun schild door het hete water.

Alternatief

Is er dan geen beter alternatief voor het levend koken? Toch wel. Door de kreeft even in ijswater of in de diepvries te leggen voordat je ze kookt, kan je de doodstrijd aanzienlijk verzachten. Onderzoekers van de University of Maine merkten dat het beest dan nog slechts 20 seconden staartkrampen vertoonde.

Ook levend invriezen, of de elektrocutie die geopperd wordt in Nederland, vlak na de vangst zijn opties. Maar daar worden koks dan weer niet vrolijk van, omdat het vlees volgens hen rubberachtig zou worden.