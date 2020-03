Hamburgerketens Quick, Burger King en McDonalds sluiten de deuren. Ook de afhaal via de drive-in en de thuisbezorging zetten de ketens tijdelijk stop.

Burger Brands, het moederbedrijf van Quick en Burger King, geeft absolute voorrang aan het beschermen van klanten en medewerkers, zo klinkt het. 'Om de verspreiding van het virus te helpen beperken, heeft de directie besloten om alle Quick- en Burger King-restaurants in België en in het Groothertogdom Luxemburg tijdelijk te sluiten en dus alle activiteit te stoppen. Ook afhaal via de drive in en thuisbezorging zullen niet meer mogelijk zijn.'

Bij McDonalds klinkt dezelfde mededeling. Het restaurant is gesloten en leveringen of afhaalopties zoals McDelivery of Drive zijn tijdelijk opgeschort. ''De gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en onze klanten is onze absolute priortieit', vertelt Stephan De Brouwer, Managin Direct van McDonalds Belgium.

