Chocolade kikkert op: dat weten we. Maar chocolade als medicatie in de apotheek, dat is iets nieuw. Of niet? Onder de loep: Chocolat Essentiel, pralines die als therapeutische behandeling verkocht worden.

Toen de dochter van biomedisch ingenieur Katarina Verhaegen een manier zocht om haar dagelijkse inname van essentiële oliën aangenamer te maken, goten zij en haar moeder de benodigde druppels olie in de honing die Katarina - eveneens imker - maakte, en staken dat vervolgens in een jasje van pure cacao. Het resultaat van de experimenten die begonnen op de keukentafel is vandaag Chocolat Essentiel, pralines die een heilzame werking op je gezondheid moeten hebben.

Het assortiment bestaat uit verschillende kuren. Zo moet de Breath Box het immuunsysteem versterken, de Happy Box zou voor een mentale boost zorgen en de Peace Box harmoniseert het spijsverteringsstelsel. De pralines komen in luxueuze doosjes die eruitzien als iets wat je in een apotheek aantreft - dat is ook waar ze verkocht worden - en met een 'bijsluiter' die aangeeft hoeveel chocolaatjes je best per dag eet. Chocolade als medicijn, hoe zit dat?

Terug naar de apotheek

Het idee klinkt nieuw, maar is het eigenlijk niet. Het is immers exact op deze manier dat pralines al die jaren geleden uitgevonden werden, vertelt Katarina. 'Dé Neuhaus, de uitvinder van de ballotine, was een apotheker. Hij verkocht hoestbonbons, maar die waren blijkbaar helemaal niet lekker en daardoor niet populair. Het was zijn vrouw die zei dat hij daar iets aan moest doen, en aangezien cacao in die periode een product was dat als geneesmiddel verkocht werd in de apotheek, stak hij ze in een jasje van chocolade. Dat is hoe pralines ontstonden. Wij doen in principe hetzelfde.'

Natuurgeneeskunde is taboe in de klassieke geneeskunde, maar dat is onterecht Katarina Verhaegen

Dat was jaren geleden nochtans niet vanzelfsprekend voor Katarina, die opgeleid is als biomedisch ingenieur en jarenlang in de wereld van de klassieke geneeskunde werkte. 'Van het idee alleen al dat mijn dochter experimenteerde met etherische olie ging mijn haar overeind staan. Maar toen ben ik een herboristencursus gaan volgen en verdiepte ik me in de wetenschappelijke onderzoeken naar natuurgeneeskunde. KULeuven-professor en biotechnoloog Walter Luyten, die jaren geleden mijn promotor was en nu met Chocolat Essentiel mijn collega, ondervond dat heel wat commerciële etherische oliën moeiteloos dezelfde kwaliteitsfilters doorstaan als die waaraan nieuw ontwikkelde medicijnen moeten voldoen. Natuurgeneeskunde is taboe in de klassieke geneeskunde, maar dat is onterecht. Aspirine is bijvoorbeeld ook iets heel natuurlijk van oorsprong. En begint alles tenslotte niet bij gezonde voeding?'

Werkt het?

'Als mensen mij vragen of mijn pralines wérken,' gaat ze verder, 'geef ik graag het voorbeeld van een van de pralines uit onze eerste collectie, die basilicumolie bevatte. Daarvan is het bekend dat het spieren tot rust brengt en helpt tegen hoofdpijn. Wij nemen thuis nooit nog Dafalgan en toch zijn we steevast na een kwartier van onze hoofdpijn verlost. Natuurlijk werken essentiële oliën, anders zouden behandelingen niet al generaties op generaties via traditie worden doorgegeven, en zouden de oliën niet verkocht worden in apotheken.'

Toch is er nog maar relatief weinig wetenschappelijk onderzoek dat die tradities en Katarina's overtuiging kan staven. 'We weten dat het werkt, we weten helaas nog niet hoé. Daarom wil Chocolat Essentiel een kennisbedrijf worden dat onderzoek doet, onder meer naar de combinatie van cacao met essentiële olie. Vroeger baseerden we ons op tradities, sinds vijftien maanden werken we enkel nog met wat wel al wetenschappelijk bewezen en goedgekeurd is door Europa. Sinds een jaar hebben we daardoor notificatienummers op onze pralines, wat wil zeggen dat we ze mogen verkopen als voedingssupplement en de claims op onze verpakking hard kunnen maken.'

De test: kan je je gelukkig eten? Je hebt de keuze tussen 'single flavor boxes' en 'mixed flavor boxes'. In die laatste zitten verschillende pralines die eenzelfde doel beogen, bijvoorbeeld het tot rust brengen van je spijsverteringsstelsel, het versterken van je immuunstelsel, het opkrikken van je gemoed of het boosten van je liefdesleven. Ik kies voor de doos die mij meer vreugde zou moeten schenken - geen overbodige luxe in tijden van verstrengingen van coronamaatregelen - en ga voor de 'powerful cure', wat betekent dat ik zeven dagen lang elke dag drie à vier chocolaatjes met mandarijn-, den- of jamijnolie eet. Een zware job, maar iemand moet het doen. Het doosje ziet er erg luxueus uit en de meegeleverde informatie is duidelijk. Dat had ik min of meer wel verwacht van het werk van iemand met jarenlange ervaring in de klassieke geneeskunde. Wat ik om eerlijk te zijn niet per se had verwacht, was dat de pralines ook lékker zouden zijn. Ik vind smaken zoals mandarijn of den vaak wat sterk in combinatie met chocolade, maar deze niet te zoete pralines snoepen vlot weg. Ik heb dus alvast al ergere behandelingen gekend, maar de vraag die hier beantwoord moet worden, is natuurlijk of deze chocolaatjes helpen tegen bepaalde (mentale) gezondheidsproblemen. In theorie bevatten de pralines in mijn Happy box zeker alles om dat te doen. In de praktijk ligt het echter vaak moeilijker. Iets complex als een gemoedstoestand hangt wel deels samen met een dieet, maar kan niet volledig verklaard worden door wat je op je menu zet. Ik ben na de kuur merkelijk vrolijker dan bij de start, maar het is simpelweg onmogelijk te zeggen of dat ligt aan de bewuste chocolaatjes of aan de stralend blauwe hemel en warme zon die plots tevoorschijn zijn gekomen. © Chocolat Essentiel Dat brengt ons bij mijn grootste bezwaren tegen dit soort producten: als je iets behandelt dat vaag genoeg geformuleerd wordt, is de uitkomst vermoedelijk positief. Wanneer ik dat na mijn kuur en tijdens een telefoongesprek met Katarina voorleg, benadrukt ze dat de effecten van de essentiële oliën die ze gebruikt, wetenschappelijk ondersteund en erkend worden door Europa. 'Kijk naar onze kuur die het immuunsysteem een boost geeft: onze cacao alleen al helpt daarbij, omdat die onder meer ijzer en vitamine D bevat, maar ook voor de daarin gebruikte oliën geldt er een wetenschappelijke consensus dat ze het immuunsysteem ondersteunen.' Dat geloof ik zeker, maar iemand eet op een dag natuurlijk veel meer dan enkel die drie à vier chocolaatjes, maakt dingen mee, beweegt (of niet)... Ik kan simpelweg niet geloven dat dat eetbaar extraatje drastisch kan veranderen hoe ik me voel. Dan ben ik een pak benieuwder naar dat chocolaatje dat een al iets concretere klacht als hoofdpijn moet verhelpen. Dat gezondheidseffect is echter niet erkend door Europa, en dus haalde die praline de huidige productie (nog) niet. Kwaad kan een kuur als deze zeker niet en van goede chocolade word je hoe dan ook blij. Toch zie ik Chocolat Essentiel liever als lekkere pralines voor bij de koffie met een gezondheidsondersteunend effect dan als een echte medicinale kuur.

Chocolat Essentiel is verkrijgbaar via de webshop en in een selectie apotheken.

