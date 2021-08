Country Manager van Too Good To Go, een anti-voedselverspillingsapp

La Tomatina, het Valenciaans feest waarbij 145.000 kilogram tomaten op één dag tijd tot een smerige prut worden herleid en dat normaal gezien nu had plaatsgevonden, zet Too Good To Go-medewerker Franco Prontera aan het denken over tradities waar voedsel bij komt kijken.

Sinds 1945 vieren de Valencianen elke laatste woensdag van augustus La Tomatina. Het festival - waar meer dan 145.000 kg tomaten tegen de grond kletsen - lokt jaarlijks meer dan 20.000 Spanjaarden. Een voedselverspilling van jewelste zou je kunnen zeggen. En dat is jammer, want het kweken van tomaten is een intensief gebeuren. Denk eens aan al het water, de energie, het land, de arbeid en de meststoffen die zijn gebruikt tijdens de productie, het vervoer of zelfs de koeling van al die tomaten. Ruwweg staat dit gelijk aan zo'n 362.500 kg CO2e die zomaar verloren gaat. Dat zijn 192 retourvluchten Brussel - New York.

Meer dan dertig procent van al onze geprocedeerde voeding verloren. Groenten en fruit maken daar met 42 procent (BCG, 2018) het grootste deel van uit. Voedselverspilling is met andere woorden alledaags en diep ingebakken: maar liefst dertien procent van het voedsel gaat verloren tijdens de productie, twee procent belandt in de vuilnisbak in de winkel, vijftien procent rot in onze ijskast en vijf procent wordt niet opgegeten in de horeca. We eten met andere woorden slechts 65 procent van al het wereldwijd geproduceerde voedsel op. (De verborgen Impact, Babette Porcelijn)

Laat ons creatief omspringen met tradities en voedselverspilling na het feest vermijden.

Nochtans is strijden tegen voedselverspilling een enorm belangrijke zaak vandaag de dag. Als we de opwarming van de aarde onder de 2°C willen houden tegen 2100, moeten we volgens het rapport van Project Drawdown de globale voedselverspilling met de helft terugdringen. Dat maakt het de nummer één-oplossing tegen klimaatverandering.

Daarom horen we ook na te denken over onze tradities en de gevolgen voor onze planeet. Niet enkel tijdens La Tomatina. Zo smullen we elk jaar ook tijdens Kerst en Nieuwjaar steevast van een feestmaal. Of verwennen we onze kinderen met snoepgoed tijdens Pasen en Sinterklaas. Al dat lekkers speelt natuurlijk een belangrijke rol in de beleving van deze dagen.

Een schoonmaker aan het werk na La Tomatina 2019. © Getty

Maar je kan er ook voor zorgen dat al dat lekkers achteraf niet verloren gaat. Wees voorbereid op overschot en vraag je gasten bijvoorbeeld om Tupperware-potjes mee te nemen. Zo neemt iedereen na het feest een stukje Kerst mee naar huis. Of spring er creatief mee om en ga eens aan het bakken met je Sinterklaas-overschotten: marsepein-fudge, speculaaswafels of chocolade-fondue. Vele manieren om na te genieten van dit heerlijke snoepfeest!

Tradities zijn wondermooi cultureel erfgoed en bevatten enorme emotionele waarde die we in stand moeten houden. Het is wat ons verbindt en verbonden houdt. Maar vandaag de dag - met de toekomst van onze kinderen in ons achterhoofd - moeten ze wel in context geplaatst worden en in het grotere plaatje (her)bekeken worden. Dit is geen oproep om tradities overboord te gooien, integendeel. Lekker (veel) eten maakt nu eenmaal deel uit van onze cultuur. Het is aan ons om creatief om te springen met wat die tradities met zich meebrengen en na te denken over oplossingen om verspilling op het einde van het feest te vermijden.

Eerlijk, we zijn vandaag opgelucht dat La Tomatina dit jaar niet doorgaat door corona. Want tomaten horen in een lekkere gazpacho of bloody mary, niet tegen de muur.

Food Waste Warrior

Franco Prontera

