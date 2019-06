Op weg naar het zuiden? Dan is er een goede reden om halt te houden in Marseille.

In het weekend van 28 juni wordt in Marseille het grote openingsfeest gehouden van een jaar dat, heel modern, MPG 2019 werd genoemd, voluit Marseille Provence Gastronomie 2019. Als je echt wilt weten wat à la provençale betekent, en dat is niét elk gerecht met tomatensaus, champignons en paprika's, dan moet je daar zijn. Tot eind december worden er feestelijke culinaire evenementen georganiseerd rond de keuken van de streek. Op de Vieux Port, waar je in normale tijden beducht moet zijn voor toeristenv...