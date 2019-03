Klimaatverandering eist zijn tol: nu al minder vis door warmer zeewater

Wereldwijd zijn de visbestanden gemiddeld gedaald met 4,1 procent, en in sommige regio's zelfs tot 35 procent door het warmere zeewater, blijkt uit een internationale studie in Science.

Vis is steeds belangrijker geworden als voedselbron voor de groeiende wereldbevolking, met name in kustgebieden en ontwikkelingslanden, waar ze zelfs goed is voor tot de helft van de dierlijke eiwitconsumptie. Wereldwijd werken ook meer dan 56 miljoen mensen in de sector.

We waren bijzonder verrast dat visbestanden over de hele wereld al het effect van het warmere zeewater ondervinden Malin Pinsky

Maar de opwarming van de oceanen leidde al tot een daling van de maximaal duurzame vangst met naar schatting 4,1 procent tussen 1930 en 2010. In vijf regio's in de wereld, waaronder de Noordzee, daalde die zelfs met 35 procent.

'We waren bijzonder verrast dat visbestanden over de hele wereld al het effect van het warmere zeewater ondervinden', zegt Malin Pinsky, hoogleraar aan de Rutgers Universiteit en medeauteur van de studie. 'Dit zijn geen hypothetische veranderingen in de toekomst.'

Wereldwijd

De wetenschappers van de Rutgers Universiteit en de Amerikaanse overheidsdienst NOAA bestudeerden de impact van het warmere zeewater op 235 populaties van 124 soorten in 38 ecosystemen over de hele wereld. Ze bestudeerden naast vissen ook schaaldieren en schelpen.

Daarvoor combineerden ze data over de populaties met temperatuurkaarten om de impact op de oogsten in te schatten. De onderzochte soorten en populaties zijn samen goed voor ongeveer een derde van de totale visvangst in de wereld.

Winnaars en verliezers

De grootste verliezen werden opgetekend in de Japanse Zee, de Noordzee, de Iberische kustwateren en de Keltische Zee. Andere gebieden, zoals de Baltische Zee en de Indische Oceaan zagen een toename.

Uit de studie blijkt dus dat de effecten van dat warmere zeewater negatief zijn voor veel soorten, maar ook dat sommige vissoorten er baat bij hadden.

'Toch kunnen de visbestanden maar een beperkte opwarming tolereren', zegt medeauteur Olaf Jensen, hoogleraar aan de Rutgers Universiteit. 'Veel van de soorten die tot nog toe profiteerden, zullen beginnen afnemen naarmate de temperatuur verder stijgt.'

Overbevissing raakt de visbestanden in warmere wateren dubbel

Overbevissing

'We raden aan om overbevissing aan te pakken, de visserij opnieuw op te bouwen en de klimaatverandering in te calculeren in het beheer van de visbestanden', zegt Chris Free, de hoofdauteur van het onderzoek. 'Beleidsmakers kunnen zich voorbereiden op de regionale verschillen in visvangst door handelsakkoorden en partnerschappen af te sluiten.'

Overbevissing raakt de visbestanden in warmere wateren dubbel. Het maakt ze niet alleen kwetsbaarder voor de hogere watertemperatuur, maar hindert ook de inspanningen om de visbestanden te doen herstellen.

