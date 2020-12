Weet je nog niet goed wat je wil geven, maar weet je wel dat je ontvanger altijd kan genieten van lekker eten en drinken? Dan bieden wij graag tien keer smakelijke inspiratie.

Wafels aan het vuur

Sociale activiteiten zullen deze coronawinter buiten zijn of niet zijn, dus nu ontdekken we dat een beetje kou te overwinnen is met warme vriendschap en een knetterend vuur. Extra leuk wordt het wanneer je ook iets lekker voorziet, en dat mag wel eens wat anders zijn dan marshmallows. Wat denk je van een warme wafel uit het vuur? Voor een extra leuk verrassingseffect geef je er meteen alle ingrediënten en een recept voor wafels bij, dan kunnen jullie meteen aan de slag.

Gietijzeren wafelijzer bij foresttoplate.shop (35 euro)

Stijlvolle handbeschilderde borden

Lekker eten verdient het om mooi te worden geserveerd. Dat kan bijvoorbeeld op deze borden en kommen van Atelier Leda, die de perfecte combinatie bieden tussen een kleurrijk schouwspel op zich en een neutraal canvas voor je gerechten.

Shop via ledadevoldere.com (tussen 36 en 42 euro)

Een fles om te drinken als je niet drinkt

Een goeie fles is altijd een goed cadeau, zelfs voor mensen die niet drinken. Als die bewuste fles nog in een mooie verpakking komt, scoor je zeker. Een geschenkverpakking die aan deze voorwaarden voldoet, is die van Gimber. De originele kartonnen verpakking bevat een fles van 500 ml van de pittige gemberdrank, twee glazen, twee rietjes en twee extra shots.

Te koop via gimber.com (51,95 euro)

Compacte buitenoven

Twee scoutsvrienden sloegen aan het knutselen, professionaliseerden hun resultaat en lanceren nu Vonken, kleine houtoventjes voor buiten die razendsnel opwarmen en erg zuinig zijn. Ideaal voor wie ook eens wil koken op een kleiner terras! De minioven is momenteel in pre-order, maar wie hem koopt, krijgt wel al een leuk voorsmaakpakket thuis om onder de kerstboom te leggen.

Te koop via vonken.be (699 euro)

Gepersonaliseerde chocoladerepen

Het fair chocolademerk Tony's Chocolonely behoeft al lang geen introductie meer, de personaliseerbare wikkels wel. De mogelijkheid om zelf een verpakking te ontwerpen, bestond in Nederland al jaren, maar is nu pas gelanceerd voor de Belgische markt. Volop van profiteren deze kerst, dus!

Ga aan de slag op tonyschocolonely.com (6 euro per reep)

Een boek vol duurzame vis

In Veggies & Fish vertelt kok Bart van Olphen alles over koken met vis en groenten. Daarbij kiest hij niet eender welke producten, maar wel voor vis die het gevangen kan worden zonder al te grote schade aan te richten aan het zeeleven. Naast recepten voor doordeweekse happen tot feestelijke diners vind je er ook mooie visverhalen en veel tips in terug. Leuk om wat meer variatie te krijgen op tafel.

Te koop in de boekhandel of via fontaineuitgevers.nl (32 euro)

Bestek voor een diehard mosselfan

Met het Zeeuws mosselbestek hoef je nooit meer te zoeken naar de mooiste lege schelp waarmee je je mossels kan oppeuzelen. Werkt zoals een echte mosselschelp, maar tegelijk ook nog eens als eyecatcher op tafel.

Te koop via abetterblend.be, waarop je ongetwijfeld nog heel wat andere caddeau-inspiratie vindt. (29 euro)

Koffie-ontdekkingspakket

Geef je een cadeautje aan iemand die verslaafd is aan koffie, maar wel altijd spul uit de supermarkt drinkt? Dan kan je bijna geen mooier cadeau geven dan een pakket met verschillende kwalitatieve koffies in, zodat die persoon smaken kan ontdekken waarvan ie niet wist dat koffie ze kon bevatten.

Een aanrader is het 'Discover your taste palette' ontdekkingspakket van Cantata. Verkrijgbaar in een van de vier winkels of via cantata.be. (49,95 euro)

Chocolade en champagne

Chocolatier Neuhaus en topsommelier Yanick Dehandschutter sloegen samen met Gault & Millau de handen in elkaar voor een erg feestelijk doosje chocolade. De pralines in deze nieuwe Pairing Collection passen immers perfect bij een glas champagne. Omdat het ook wel eens andere bubbels mogen zijn in 2020.

Pairing Collection - Sparkling Edition, beschikbaar in de Neuhaus boetieks en via de webshop. De champagne moet je er wel nog zelf bij verzorgen. (€28,50).

Doelgerichte kookpotten

BerHOFF komt dit najaar met een interessante nieuwe lijn kookgerei, waarbij stoom die ontstaat tijdens het koken nog maar op één plaats ontsnapt en naar beneden geleid wordt, zodat de kookstroom meteen in een in het fornuis geïntegreerde afzuigkap verdwijnt. Efficiënt, energiebesparend en een visueel spektakel.

De Downdraft-collectie is verkrijgbaar via alle reguliere BergHOFF-verkoopkanalen en via de webshop. (Vanaf 104 euro)

Sociale activiteiten zullen deze coronawinter buiten zijn of niet zijn, dus nu ontdekken we dat een beetje kou te overwinnen is met warme vriendschap en een knetterend vuur. Extra leuk wordt het wanneer je ook iets lekker voorziet, en dat mag wel eens wat anders zijn dan marshmallows. Wat denk je van een warme wafel uit het vuur? Voor een extra leuk verrassingseffect geef je er meteen alle ingrediënten en een recept voor wafels bij, dan kunnen jullie meteen aan de slag. Gietijzeren wafelijzer bij foresttoplate.shop (35 euro)Lekker eten verdient het om mooi te worden geserveerd. Dat kan bijvoorbeeld op deze borden en kommen van Atelier Leda, die de perfecte combinatie bieden tussen een kleurrijk schouwspel op zich en een neutraal canvas voor je gerechten. Shop via ledadevoldere.com (tussen 36 en 42 euro)Een goeie fles is altijd een goed cadeau, zelfs voor mensen die niet drinken. Als die bewuste fles nog in een mooie verpakking komt, scoor je zeker. Een geschenkverpakking die aan deze voorwaarden voldoet, is die van Gimber. De originele kartonnen verpakking bevat een fles van 500 ml van de pittige gemberdrank, twee glazen, twee rietjes en twee extra shots.Te koop via gimber.com (51,95 euro)Twee scoutsvrienden sloegen aan het knutselen, professionaliseerden hun resultaat en lanceren nu Vonken, kleine houtoventjes voor buiten die razendsnel opwarmen en erg zuinig zijn. Ideaal voor wie ook eens wil koken op een kleiner terras! De minioven is momenteel in pre-order, maar wie hem koopt, krijgt wel al een leuk voorsmaakpakket thuis om onder de kerstboom te leggen. Te koop via vonken.be (699 euro)Het fair chocolademerk Tony's Chocolonely behoeft al lang geen introductie meer, de personaliseerbare wikkels wel. De mogelijkheid om zelf een verpakking te ontwerpen, bestond in Nederland al jaren, maar is nu pas gelanceerd voor de Belgische markt. Volop van profiteren deze kerst, dus! Ga aan de slag op tonyschocolonely.com (6 euro per reep)In Veggies & Fish vertelt kok Bart van Olphen alles over koken met vis en groenten. Daarbij kiest hij niet eender welke producten, maar wel voor vis die het gevangen kan worden zonder al te grote schade aan te richten aan het zeeleven. Naast recepten voor doordeweekse happen tot feestelijke diners vind je er ook mooie visverhalen en veel tips in terug. Leuk om wat meer variatie te krijgen op tafel. Te koop in de boekhandel of via fontaineuitgevers.nl (32 euro)Met het Zeeuws mosselbestek hoef je nooit meer te zoeken naar de mooiste lege schelp waarmee je je mossels kan oppeuzelen. Werkt zoals een echte mosselschelp, maar tegelijk ook nog eens als eyecatcher op tafel. Te koop via abetterblend.be, waarop je ongetwijfeld nog heel wat andere caddeau-inspiratie vindt. (29 euro)Geef je een cadeautje aan iemand die verslaafd is aan koffie, maar wel altijd spul uit de supermarkt drinkt? Dan kan je bijna geen mooier cadeau geven dan een pakket met verschillende kwalitatieve koffies in, zodat die persoon smaken kan ontdekken waarvan ie niet wist dat koffie ze kon bevatten. Een aanrader is het 'Discover your taste palette' ontdekkingspakket van Cantata. Verkrijgbaar in een van de vier winkels of via cantata.be. (49,95 euro) Chocolatier Neuhaus en topsommelier Yanick Dehandschutter sloegen samen met Gault & Millau de handen in elkaar voor een erg feestelijk doosje chocolade. De pralines in deze nieuwe Pairing Collection passen immers perfect bij een glas champagne. Omdat het ook wel eens andere bubbels mogen zijn in 2020.Pairing Collection - Sparkling Edition, beschikbaar in de Neuhaus boetieks en via de webshop. De champagne moet je er wel nog zelf bij verzorgen. (€28,50).BerHOFF komt dit najaar met een interessante nieuwe lijn kookgerei, waarbij stoom die ontstaat tijdens het koken nog maar op één plaats ontsnapt en naar beneden geleid wordt, zodat de kookstroom meteen in een in het fornuis geïntegreerde afzuigkap verdwijnt. Efficiënt, energiebesparend en een visueel spektakel. De Downdraft-collectie is verkrijgbaar via alle reguliere BergHOFF-verkoopkanalen en via de webshop. (Vanaf 104 euro)