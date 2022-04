Jongeren koken minder en sneller: moeten we ons zorgen maken?

Nederlandse jongeren kookten in 2020 beduidend minder dan in 2018. Dat blijkt uit onderzoek, gepubliceerd door het FoodService Instituut Nederland. De reden? Gebrek aan tijd en geen zin om het te leren. Is deze trend ook te zien bij Belgische jongeren?

De lockdowns hebben de Nederlanders niet aan het koken gekregen, integendeel. Dat blijkt uit de FoodShopper Monitor, een jaarlijks rapport over het eetgedrag van Nederlandse consumenten. Het onderzoek bestaat uit twee metingen, waarbij mensen van alle leeftijden bevraagd werden. Bij vrijwel elke generatie is duidelijk te zien hoe de tijd en zin om te koken steeds verder te zoeken is. De jongere generaties, gen Z en millennials, zijn hierin de absolute koplopers. 49% van gen Z en 42% van de millennial-generatie vindt niet altijd de tijd om te kokerellen, en in beide groepen zien we dat meer dan de helft (59% bij gen Z en 61% bij de millenials) er gewoonweg geen zin in heeft. De mentale drempel, het er zich toe aanzetten om eten te bereiden, ligt ook opvallend hoger.

Volgens Ignace Glorieux, socioloog en professor aan de VUB is dezelfde trend ook bij ons aanwezig. ‘Over het algemeen zien we dat de tijd die we aan huishoudelijke taken spenderen steeds sterker afneemt. Eén van die taken is koken,’ vertelt hij. ‘Dat komt onder andere doordat een aantal waarden en normen de laatst decennia erom veranderd zijn. Waar vroeger de vrouw verantwoordelijk was voor het koken, is dat nu eerder een gedeelde taak. Daarnaast wordt ons leven steeds drukker. Doordeweeks koken moet gemakkelijk zijn, en niet tijdrovend.’

‘Tijd van vlees met patatten is voorbij’

Volgens Glorieux is de tijd van het traditioneel koken dan ook grotendeels voorbij. ‘Het voedingspalet waar jongeren toegang tot hebben, verschilt fundamenteel met dat van onze ouders. Jongere generaties zijn opgegroeid met het eten van sushi, pizza en pasta. Ouderen blijven gemakkelijker vasthangen aan de meer traditionele en Belgische keuken. Met andere woorden, vlees met veel saus en patatten.’ Daarbovenop is de manier waarop de jonge Belg kookt hard veranderd. ‘Alles is aangepast aan een drukkere levensstijl. Tijdens het weekend worden maaltijden voorbereid zodat ze tijdens de werkweek enkel opgewarmd hoeven te worden. En ja, ook kant- en klare maaltijden worden een vast onderdeel in het eetpatroon.’

Dat Belgische jongeren een evoluerend eetpatroon hebben, is duidelijk. Maar is de situatie even schrijnend als bij onze noorderburen? ‘Bij de Nederlanders heerst een totaal andere eetcultuur’, aldus Glorieux. ‘Daar koken ze anders, minder. De reflex om iets te bestellen of om uit eten te gaan zit harder ingebakken dan bij ons.’ Volgende maand start de VUB met een nieuw tijdsbestedingsonderzoek, het vorige dateert van 2013. ‘Dat het consistent dagdagelijkse koken afgenomen zal zijn in cijfers, betwijfel ik niet. Toch ben ik ervan overtuigd dat we ons geen zorgen moeten maken om onze jongeren, en dat het relatief zal meevallen.’