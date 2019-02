Jong Keukengeweld: in maart kunnen jongeren opnieuw aanschuiven bij topchefs

De actie Jong Keukengeweld wil jongeren op een laagdrempelige manier in contact brengen met Vlaamse chefs. Het concept houdt in dat jonge mensen voor 49 euro van een driegangenmenu kunnen genieten, inclusief water en aangepaste wijnen of bieren. In restaurants met een Michelinster of een Gault|&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 59 euro.

De tiende editie van Jong Keukengeweld is opgesplitst in twee acties. Bij de eerste actie in oktober werden eenentwintigduizend plaatsen geboekt bij de deelnemende restaurants. In maart vindt de tweede actie plaats en kunnen jongeren bij 63 verschillende restaurants reserveren. Belangrijk om te weten: menu's moeten op voorhand betaald worden.

Reserveren kan vanaf woensdag 13 februari om acht uur 's ochtends via www.jongkeukengeweld.be waar je ook de lijst met deelnemende chefs vindt.