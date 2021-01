Verschillende Italiaanse chefs geven aan de coronamaatregelen niet meer te willen volgen. Ook in Nederland klinken stemmen die heropening eisen.

'Burgerlijke ongehoorzaamheid', zo noemen de restauranthouders die onder de hashtag #IoApro1501 ('Ik open 15 januari') beslissen de gedwongen sluiting van de horeca aan hun laars te lappen. 'Het is een kwestie van overleven', aldus de initiatiefnemers.

In het overgrote deel van Italië mag de horeca overdag nochtans wel de deuren openen, zij het slechts tot 18 uur. Maar dat is niet genoeg om te kunnen overleven, zeggen heel wat ondernemers in de branche. Daarom besluiten sommigen (volgens AD.nl gaat het om 70.000 restaurants) om vanaf vrijdagavond 15 januari toch gewoon open te blijven. Het gaat niet om een eenmalige actie, want ook na het weekend zeggen de zaken gewoon open te zullen blijven. 'We willen gewoon aan het werk', klinkt het, 'zodat we onze rekeningen kunnen betalen.' Het grootste deel van de restauranthouders zou nooit de beloofde overheidssteun ontvangen hebben.

Rechtszaak in de maak

De uitbaters van zaken die de deuren zullen openen, zijn niet van plan om eventuele boetes te betalen. Op de Facebook-pagina van IoApro1501 wordt alleszins opgeroepen om boetes door te sturen naar de organisatie, die een rechtszaak voorbereidt tegen wat de initiatiefnemers onredelijke maatregelen noemen.

Ook in Nederland rommelt het. Zo kondigde een Eindhovens restaurant al aan komende zondag te heropenen, wars van de daar geldende coronamaatregelen.

In Italië stierven al meer dan tachtigduizend mensen aan het coronavirus. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag ligt er op dit moment op 17.243, het aantal sterfgevallen per dag op 522.

