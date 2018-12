In kaart gebracht: meer dan 200 adressen die afvalvrij winkelen promoten

Al in 2014 trokken Atelier De Stad en enkele geëngageerde Gentenaars hun stad in om handelaars te vragen of ze er hun eigen zakken en potten konden vullen. Als dat mocht, kregen ze een logo op de gevel. Over de jaren verzamelde Mij Pak Je Niet In zo meer dan tweehonderd adressen, die allemaal verzameld werden op onderstaande kaart.