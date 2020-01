Jij wil wel gezond eten in 2020, maar weet niet hoe je dat kan inplannen in je drukke leven? Enkele slimme food prepping tips, van ontbijt tot avondeten.

1. Ontbijt uit de diepvriezer

Seizoensfruit is doorgaans niet heel duur. Koop daarom volgende keer wanneer je een promo passeert gerust eens een grote lading. Eenmaal thuis verdeel je de opbrengst van je koopjesjacht in twee: een deel dat je vers opeet en een deel dat je invriest. Schil het tweede deel en snijd in handige stukken. Dat kan je met zo ongeveer elke fruitsoort doen. Eenmaal ontdooid zijn die vruchten rauw niet meer lekker, maar verwerkt in iets anders wel.

Zo maak je er op een gehaaste ochtend erg snel een smoothie mee: gooi simpelweg twee handen ingevroren fruit in een blender en giet er iets sappig bij zoals wat (amandel- of kokos-)melk, of zelfs gewoon water. Dat kan je gerust proberen op gevoel, maar als je liever een recept volgt, bieden we hier wat inspiratie.

2. Ontbijt dat zichzelf maakt

Nog beter dan ontbijt waar je bijna geen werk aan hebt: ontbijt waar je letterlijk geen werk aan hebt! Een doosje, wat havermout of chiazaad, vocht en een nachtje in de koelkast: meer heb je niet nodig om een basic ontbijt te maken. Goedkoop, gezond en razend snel. Mag het toch iets meer zijn? Voeg dan wat smaakmakers toen (geprakt fruit uit de diepvries kan perfect) en lekkers dat voor textuur zorgt, zoals wat noten, zaden of vers fruit. Vijf recepten om aan de slag te gaan vind je hier.

Overnight oats maak je zo simpel of uitgebreid als je zelf wil, maar met een minimum aan inspanning krijg je al meteen een maximum aan energie om de dag mee te starten. © Getty

3. Saladebar at home

Tijd voor de lunch. Ben je de dure broodjes in de kantine ook beu gegeten? Met een beetje vooruitziendheid en een minimum aan inspanningen tover je je koelkast thuis om in een saladebar waaruit je elke ochtend een verse salade kan samenstellen. Dat doe je zo:

Was bladgroente zoals sla of spinazie en verse kruiden zoals bladpeterselie of koriander

Snijd verschillende rauwe groenten in hapklare stukken, sprenkel er wat water over zodat ze niet uitdrogen en stockeer ze in goed afsluitbare potjes.

Ook enkele geroosterde groenten passen goed in een saladebar

Kook en pel enkele eieren

Kook enkele granen, rijst of pasta

Spoel verschillende soorten peulvruchten uit blik, of kook een lading (denk aan kikkererwten, linzen of zwarte bonen)

Meng in kleine, goed afsluitbare potjes of flesjes wat olijfolie met tahin, een kneep citroensap en kruiden naar keuze voor een snelle vinaigrette

's Ochtends is het enige wat je dan nog moet doen voor je naar je werk vertrekt een doosje vullen met alles waar je die dag zin in hebt. Als je niet kiest voor een vinaigrette, maar op het werk wat olijfolie en peper en zout hebt staan, kan je daarmee ter plekke je salade afwerken.

4. Zelfgemaakt broodbeleg

Lekker broodbeleg uit de winkel is niet goedkoop. Snel geld besparen en lekker eten doe je door zelf enkele salades in elkaar te flansen. Daar steek je zoveel tijd in als je zelf wil.

De totale som voor een verse, zelfgemaakte erwtenhummus? Nog geen twee euro en twee minuten. © Getty

Met een restje in draden getrokken vlees en wat mayonaise heb je bijvoorbeeld al een snelle vleessalade, al kan je er uiteraard ook nog wat anders onder mengen, zoals augurkjes en verse kruiden. En voorverpakte eiersla uit de winkel is niet alleen betrekkelijk duur, het smaakt vaak ook niet echt naar ei. En dat terwijl het zelf maken een - nu ja - eitje is: enkele eieren tien minuten koken, pellen, wat pletten met een vork en samen met een snuf peper en zout onder mayonaise mengen. Vers gehakte peterselie, bieslook en bosuitje zijn facultatief. Een keukenmachine, groente naar keuze en eventueel wat roomkaas levert dan weer een snelle groentespread op.

5. Gedroogde peulvruchten, maar dan gemakkelijk

Peulvruchten extra goedkoop maken? Laat dan vanaf nu de blikken staan en koop ze in gedroogde vorm. Week en kook de hele zak op een dag dat je allerlei klusjes thuis inplant - je hoeft er immers niet bij te blijven - en vries vervolgens in gebruiksvriendelijke porties in. Een slow cooker maakt dit proces nog gemakkelijker. Doe dit vooral bij de stevigere peulvruchten, zoals kikkererwten of bonen. Die passen later lekker in een curry of als vegetarisch vleesalternatief in een stoofpotje.

6. Groenten op de rooster

We hadden het al over seizoensfruit, maar ook groenten van het moment zijn economisch interessant. Spijs daarmee niet alleen je vriezer, maar ook je oven: snijd je royale buit in behapbare stukken en mik ze in een ovenschaal, samen met olijfolie en kruiden naar wens. Een klein uurtje in een oven van 180° en je hebt jezelf verzekerd van lekkere groenten later in de week.

Groenten uit de oven: altijd lekker en multi-inzetbaar. © Getty

Ga bijvoorbeeld voor een typische patat-groente-vlees-maaltijd met een gedeelte van de geroosterde groenten. Of vul een kom met granen, wat van de groenten en een lekkere dressing voor een snelle maaltijdsalade. Gebruik ze als basis van een groentesaus of -soep. Of breek er een ei over en zet het terug in de oven voor een hartig ontbijt. En zo zijn we terug aanbeland bij het begin. Wij wensen je alvast een smakelijk 2020!

