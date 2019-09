Generaties lang werd er in de familie Vandekerkhove huisgemaakte notenwijn gedronken. Kleinzonen Niels en Wouter verfijnden het familierecept tot een vermout en maakten het geliefd tot ver buiten West-Vlaanderen.

'Voor mij geen ijsblokken, dan wordt het water.' Mémé Jennie weet heel goed hoe ze haar aperitief het liefst drinkt, en dat is anders dan hoe haar kleinzonen het doen. Het zelfgebrouwen notendrankje verscheen vroeger in kleine glaasjes aan het einde van de maaltijd, maar sinds Niels en Wouter Vandekerkhove aan de slag gingen met het recept van hun grootvader Roger zijn de gebruiken veranderd. Vandaag drinken we het drankje als aperitief op een zonnige dag.

...