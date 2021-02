Enkele Antwerpse horecaondernemers zijn gestart met een originele aftelactie naar 1 jaar lockdown. Met een scheurkalender van 25 blaadjes willen ze de regeringen en parlementen 25 constructieve tips geven over 'hoe horecazaken wél kunnen openen, met respect voor de volksgezondheid.'

'Intussen lijkt de sluiting normaal, maar dat is ze niet, verre van', vertelt horecabaas Wim Van der Borght, die samen met collega-ondernemer David Claeys de actie op touw zette. 'De afgelopen 12 maanden zijn we amper 133 dagen open geweest', vervolgt hij. Op 14 maart 2020 ging de eerste algemene lockdown in, en werd de hele horecasector gesloten. 'Het wordt hoog tijd voor normalisering', vinden de twee ondernemers. 'Het sluiten van de horeca was een symbolische beslissing, om een sterk signaal te geven dat we sociaal contact moeten mijden in de strijd tegen het virus', aldus Van der Borght. 'Nu willen we ons stilaan 'afscheuren' en de deuren van onze horecazaken op een veilige manier opnieuw openen.'

'Schrap de avondklok'

Met de scheurkalender, in opmaak en formaat gelijkaardig aan de kalenders van de Druivelaar, willen Claeys en Van der Borght de beleidsmensen en de horecasector 25 tips geven over hoe horecazaken wel veilig kunnen openen. Op de dag waarop één jaar geleden de horecasector op slot ging, wordt het laatste blaadje van de kalender getrokken.

'Open gradueel weer de Belgische horeca', luidt de eerste tip. Zo zouden beleidsmakers eerst groen licht kunnen geven voor restaurants, en in een later stadium voor de cafés. 'Deze fijnmazigheid is perfect op te zetten door de lijst met NACEBEL-codes (een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen, red.) te hanteren', klinkt het.

In enkele andere tips moedigen de ondernemers politici aan om bijvoorbeeld de steunmaatregelen voor de horeca nog even aan te houden en de avondklok te schrappen. Aan eigenaars van horecazaken stellen ze dan weer voor om de mogelijkheid tot take-away en leveringen te behouden, en tijdens de eerste paar maanden een vrijwillige 'solidariteitsfooi' te vragen. De scheurkalender wordt vandaag en morgen persoonlijk overhandigd aan een aantal vooraanstaande politici. 'De betrokken politici staan positief tegenover het initiatief, en appreciëren de inspanning', zegt Barbara Soens van Listenup, het PR-bureau dat het project in handen neemt.

