Hoe een koffiemerk de lans wil breken voor meer vrouwenrechten

Angélique Karekezi pleit voor een eerlijk loon en beslissingsrecht voor vrouwen die in de koffiesector werken. 'Daarbij moeten we uiteraard ook mannen betrekken, want alle investeringen in gendergelijkheid zijn gedoemd om te mislukken wanneer hun denkwijze niet verandert.'

'Het valt op dat vrouwen een belangrijk deel van het werk en van de valorisering van koffie op zich nemen, maar paradoxaal genoeg blijft de koffie eigendom van de mannen, waardoor zij ook de voordelen en inkomsten ontvangen.' © Denyse K. Uwera

Je staat er misschien amper bij stil wanneer je 's morgens wakker wordt boven de dampen van een warme kop koffie, maar wat je op dat moment in je handen hebt, is deel van het levenswerk van boeren uit het zuiden. Daar mag je gerust wat vaker aan denken, als je het aan Fairtrade Belgium vraagt. Want het zijn de mensen achter dit soort producten die de oplossing in handen hebben voor de belangrijke problemen in hun sector.

