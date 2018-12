Het perfecte eindejaarsfeest volgens... Sara Surinx (De Groene Keuken)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Ik hou ervan dat het gezellig is op eindejaar. Dat ik het doorbreng met diegenen die ik graag heb, die ik graag zie. Aangezien op Nieuwjaar al genoeg familiefeesten bezocht worden, vier ik eindejaar het liefst met mijn beste vrienden. Ik hoop dan ook altijd dat we allemaal naar onze zin hebben.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Veel vegan eten! Haha, het lijkt wel een familietrekje dat iedereen altijd schrik heeft dat er te weinig eten gaat zijn. Uiteindelijk is er altijd veel te veel, maar dan hebben we de rest van de week restjes om van te eten.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Ik hoop wat minder geconfronteerd te worden met dierlijke producten. Dat klinkt voor velen misschien wat 'extreem' of 'raar', maar er is zo'n overdaad aan vlees, zeker tijdens de feesten. Als je al jaren vegan bent en weet dat dat ontzettend lekker kan zijn, is het soms confronterend om kalkoenrollades en dergelijke te zien verschijnen.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Minder dan vroeger. Ik probeer er gewoon genoeg tijd voor uit te trekken als ik plan uitgebreid te koken. Dat lukt helaas niet altijd, maar dan maak ik vaak iets wat ik al vaker op tafel gezet heb en in de smaak valt. Met simpele ingrediënten valt vaak iets heerlijks te maken en daar hoeft niet veel tijd in te steken. We hebben de neiging dat te vergeten en altijd iets speciaals of ingewikkeld maken als er bezoek komt.

Heb je een vaste feesttraditie?

Uiteraard! Ik ben wel een gewoontebeestje en vind het ergens wel fijn om vaste dingen te doen tijdens de feesten. Op kerstavond vieren we met mijn schoonouders en koken mijn man en ik een uitgebreid vegan feestmenu, wat dat is varieert wel elk jaar maar mijn uiensaus is er altijd bij. Op Kerstmis vieren we met mijn familie. Eindejaar is wel mijn favoriet want dan maken we een vegan kaasschotel met fruit en zelfgemaakt brood. Dit jaar doen we het pas voor de tweede keer, maar vorige keer was het zo lekker dat dit onze nieuwe traditie wordt!