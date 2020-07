We zagen het al even aankomen en nu is het zover: Meat the Champion lanceert zijn allereerste hybride gamma in België. De producten bestaan voor de helft uit vlees en voor de helft uit oesterzwammen.

Belgen gaan steeds vaker op zoek naar manieren om hun vleesconsumptie terug te schroeven. Een manier is om minder vaak vlees op het menu te zetten, een andere optie is de porties vlees die je eet verkleinen. Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe vul je bijvoorbeeld een hamburgerbroodje met vijftig gram vlees? Enter hybride producten: burgers en worsten die voor de helft uit vlees bestaan en voor de andere helft uit plantaardige producten.

De smaak is erg goed te vergelijken met de vleesproducten zoals je ze kent. In de producten van Equinox, een invoerder en verdeler van paardenvlees die zich nu diversifieert, zitten oesterzwammen verwerkt als plantaardig ingrediënt. De textuur daarvan is erg vergelijkbaar met die van vlees.

Het assortiment 'Meat the Champion' is te vinden in de rekken van supermarktketen Carrefour.

