Grootste chocolademuseum ter wereld opent deuren in Antwerpen

Fans van chocolade kunnen hun hartje ophalen in Antwerpen, want in het gebouw waar vroeger allerlei haaien en andere vissen te bewonderen waren, opent nu Chocolate Nation. Het museum vertelt het verhaal rond onze nationale trots op maar liefst 4.000 m². Dat doet het niet op de klassieke wijze met bordjes tekst en foto's, maar wel erg interactief.

Het belevingsmuseum wijdt onder andere heel wat aandacht aan enkele wereldwijd bekende Belgische uitvindingen rond chocolade. Ons land mag onder meer de ballotin, de praline, de gevulde chocoladereep en het Magnum-ijsje op haar conto schrijven.

Maken en proeven

In het museum wordt ook zelf chocolade gemaakt en daar kan je als bezoeker mee van genieten. Zo is een van de hoogtepunten het atelier waar je zelf pralines mag maken. Dat doe je onder begeleiding van chocolatier Patrick Aubrion, voormalig leerling van Pierre Marcolini. Je bent er dus in goede handen.

En om antwoord te bieden op de vraag die je al bezighoudt sinds het openklikken van dit artikel: nee, je gaat er niet met honger naar buiten. Op het parcours doorheen het museum worden overal proevertjes aangeboden.