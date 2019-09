Bijna zes op de tien Vlamingen zouden het makkelijker vinden om gezonder te eten als gezonde voeding goedkoper was. Dat blijkt uit een enquête van het Vlaams Instituut Gezond Leven bij vijfhonderd Vlamingen. Bovendien verwacht 43 procent dat de overheid dit mee mogelijk maakt.

De enquête werd afgenomen in aanloop naar de tweede verjaardag van de nieuwe voedingsdriehoek. Een grote meerderheid (69 procent) van de respondenten zegt het afgelopen jaar één of meerdere gezonde aanpassingen te hebben doorgevoerd in zijn of haar eetpatroon. Tegelijkertijd stuurt een kleine meerderheid van alle respondenten (57 procent) aan op goedkopere gezonde producten, zodat die gezonde keuze ook de meest evidente keuze wordt.

Ongezond is overal

Behalve de prijs van voeding bepaalt de alomtegenwoordige aanwezigheid van ongezonde verleiding ons eetgedrag. Het aanbod in het straatbeeld is overwegend ongezond. Fastfood, snoep en suikerrijke dranken zijn letterlijk op de hoek van elke straat te vinden. Ook televisie- en internetreclame promoot meestal erg ongezonde producten. Vijfentwintig tot dertig procent van de respondenten stelt dat minder verleiding hen zou helpen om gezondere keuzes te maken.

Opvallend: slechts een kleine minderheid wil dat de overheid ongezonde voeding duurder maakt (15 procent) of ongezonde voeding verbiedt (7 procent). 'Hier zien we een opvallende tegenstelling tussen wat bewezen effectief is, en wat mensen willen', zegt Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven. 'Enerzijds weten we dat ongezonde voeding duurder maken en beter reguleren werkt. Zeker als je tegelijk gezonde voeding goedkoper maakt. Anderzijds staan Vlamingen op hun vrijheid om ongezonde keuzes te maken, zelfs al blijkt die 'vrijheid' in de praktijk zeer relatief. We vergeten namelijk dat ook de grote voedingsbedrijven onze keuze voortdurend sturen via sluwe reclametechnieken.'

Gezond is ongezond en omgekeerd

Hoe vatbaar mensen zijn voor reclame en foutieve informatie blijkt uit onderzoek, en onrechtstreeks ook uit de enquête-resultaten. Zo schatten respondenten aardappelen ongezonder in dan ze werkelijk zijn. Hetzelfde geldt voor noten: de helft van de respondenten weet niet dat je die dagelijks mag eten. Ze staan nochtans in de donkergroene zone van de voedingsdriehoek. Kokosvet heeft dan weer een positiever imago dan haar plaats in de driehoek doet vermoeden. Veel respondenten beschouwen het als een gezonder product dan boter, maar dat klopt niet.

Twee jaar na de lancering van de nieuwe voedingsdriehoek (her)kent 93 procent van alle respondenten trouwens de driehoek.