Het parcours dat chef Pallieter Vaes in zijn prille carrière al aflegde, is niet minder dan indrukwekkend te noemen. Na een opleiding in Ter Duinen en stages bij onder meer Silo’s en De Slagmolen, werkte hij bij kleppers als Thijs Vervloet in Maison Colette en Jonnie Boer in De Librije. Door die laatste werd hij zelfs ingeschakeld om op Bonaire te gaan werken in zijn satellietzaak Brass Boer. Nu laat hij de leermeesters en exotische locaties achter zich om zich te vestigen in de streek waar hij opgroeide met zijn eigen zaak De Lindehoeve.

Een ruime parking met sfeervolle verlichting en een joviale gastvrouw die ons bij de voordeur opwacht: de eerste indruk is onberispelijk. Die indruk wordt bevestigd door het deftige interieur en de keurige begeleiding bij de menukeuze.

We besluiten de vaste formule te nemen en starten met een zachte, aromatische crémant en enkele zeer fijne hapjes, waaronder een wafeltje met rundertartaar en een bijzonder lekkere brioche met bereidingen van kreeft. Een extra aperitiefhapje, een Zeeuwse oester met Thaise dressing, is te zoet afgewerkt naar onze smaak.

Bij het eerste voorgerecht herpakt de keuken zich. Sashimi van geelvinmakreel wordt ondersteund door subtiele toetsen van lavas, appel en yoghurt, het bijbehorende glas riesling maakt de ervaring bijna perfect. Een gevoel dat verdwijnt bij de volgende gerechten. Een combinatie van zeeduivel met prei en curry is te geparfumeerd en mist toch kruiding, de langoustine met buikspek en wortel komt ongeïnspireerd en haast gekunsteld over.

De jeugdige chef zal in de toekomst alleen maar groeien. Recensent Yannick Vermeire

Het hoofdgerecht is wel weer een schot in de roos. Een interpretatie van het klassieke rundvlees met bordelaisesaus is slim uitgevoerd en gebalanceerd in smaak en texturen, het rundvlees van uitzonderlijke kwaliteit. Het glas Spaanse rode wijn erbij is mooi op dronk en ondersteunt.

Aan het eind van onze avond blijft er toch een wat ontevreden gevoel hangen. Een gastronomische ervaring in deze prijscategorie moet consistenter uitgevoerd worden. Geen twijfel dat de jeugdige chef Vaes daar in de toekomst alleen maar in zal groeien.

