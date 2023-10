Geen bijen, geen koffiepauze: chocolade en koffie in gevaar door verdwijnende bestuivers

Tropische gewassen als koffie en cacao krijgen in toenemende mate te lijden onder het verlies van bijen en andere bestuivende insecten, blijkt uit Brits onderzoek. Ook gewassen als watermeloen en mango lopen gevaar.

Dat de klimaatverandering de productie van koffie en cacao in gevaar brengt, was al geweten. Nu komt daar ook het verlies aan biodiversiteit bovenop: de teloorgang van bestuivende insecten zal de oogst doen dalen, stelt een analyse van 1.500 plantages en meer dan 3000 insectensoorten over de hele wereld.

Uit die analyse blijkt immers dat de tropen het meeste risico lopen van het verlies aan bestuivers. “De directe impact concentreert zich in Afrika ten zuiden van de Sahara, het noorden van Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië”, zegt onderzoeker Joe Millard. “Maar de gevolgen zullen voelbaar zijn over de hele wereld via de wereldhandel in kwetsbare gewassen.”

Sterk afhankelijk van bestuivers

Bij die gewassen zijn onder meer koffie, cacao, mango en watermeloen, die sterk afhankelijk zijn van bestuivende insecten. De gewassen zijn vaak essentieel voor de lokale economie en kleine boeren, maar ook erg belangrijk voor de wereldhandel.

“Als insecten blijven afnemen omdat ze niet op kunnen tegen de gecombineerde effecten van de klimaatverandering en veranderend landgebruik, dan zal dat ook zo zijn voor de gewassen die ervan afhankelijk zijn voor hun bestuiving”, zegt Millard. “In sommige gevallen kan de bestuiving met de hand gebeuren, maar dat vergt meer werk en is dus duurder.”

Welvaart

De studie benadrukt het belang van een rijke en diverse populatie aan bestuivers voor veel gewassen. De klimaatverandering beperken kan de afname beperken, maar er blijven grote uitdagingen, schrijven de wetenschappers.

“De klimaatverandering is niet alleen een ernstige bedreiging voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de welvaart van mensen over de hele wereld die van de gewassen afhankelijk zijn”, zegt Tim Newbold van University College London. “Ons onderzoek toont de dringende nood van ingrepen om de klimaatverandering te beperken, naast inspanningen om veranderingen in landgebruik te verminderen en natuurlijke habitats te beschermen.”