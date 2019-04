Wie op 2 of 3 juni nog niets in het agenda heeft staan, kan afzakken naar Cadzand. Daar vindt de vierde editie van het FoodFest festival plaats. Het zomerseizoen wordt zo alvast feestelijk ingezet.

Opnieuw is Sergio Herman een van de dragende namen onder het festival. In samenwerking met chef Syrco Bakker selecteert hij de beste chefs om een culinaire explosie op tafel te toveren. Zondagavond staan de tafels gedekt in Pure C. Wie graag wil lunchen, kan zondag of maandag aanschuiven in AIRrepublic. Maar je kan natuurlijk ook altijd terecht voor hapjes en drankjes bij de talloze kraampjes.

Ondertussen zijn ook de eerste namen van deelnemende chefs bekend gemaakt, en dat zijn niet de minsten. Op zondag versterken de driesterrenchefs Quique Dacosta (Spanje) en Norbert Niederkofler (Italië) de keuken van Pure C. Chefs Nicolai Nørregaard (Denemarken) en João Rodrigues (Portugal) koken dan weer in AIRrepublic.

Six beliefs

De filosofie achter het festival is gebaseerd op de six beliefs. Alles draait om connectie, kwaliteit, appreciatie, aandacht, integriteit en zelfreflectie, wat je kan terugvinden in elk aspect van het festival. Zo gaan de organisatoren bijvoorbeeld voor de zero-waste-policy (connectie) en vertalen ze internationale bereidingen naar een lokale variant (integriteit). De muziek wordt verzorgd door WECANDANCE, die er in combinatie met het zicht op de Noordzee en de jachthaven van Cadzand-Bad niet enkel een culinair, maar ook een muzikaal festival van maakt.