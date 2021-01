Strengere Europese regels rond de herkenbaarheid van biologische producten dreigt inspanningen rond minder verpakking wel eens teniet te doen.

Wie regelmatig een supermarkt bezoekt, weet het: achteraf heb je heel wat werk met het uitpakken van je aankopen en blijf je achter met een berg verpakkingsmateriaal, vaak plastic. Frustrerend, en al helemaal wanneer je een stapel biologische producten hebt gekocht. Je geeft met die inkopen immers aan bezorgd te zijn om het milieu en krijgt als dank alleen maar extra plastic.

Daar is op zich wel een goede reden voor. Een biologische courgette en een regulier exemplaar zijn immers qua uitzicht amper van elkaar te onderscheiden. Om te verhinderen dat klanten niet krijgen wat ze denken te kopen, wordt die biologische courgette verpakt en vermeldt een sticker klaar en duidelijk dat het om een bioproduct gaat. Waarom net die biologische groenten en fruit vaker in een verpakking zitten en niet de reguliere? Omdat de verkoop van bio nog altijd minder groot is dan die van reguliere producten, en zo het aantal verpakkingen beperkt wordt.

Dat is het idee. De afgelopen jaren onderzochten echter heel wat bedrijven manieren om duidelijk te maken dat het om bio gaat zonder de betreffende producten in een verpakking te steken. Zo werden al stempels ontwikkeld (bijvoorbeeld bij avocado's), wordt een bussel biologische prei bij elkaar gehouden door een klein bandje en krijgen zoete aardappels een 'brandmerk' met een laserprinter.

Terug naar meer verpakking?

Vanaf 1 januari 2022 gaat er nu een nieuwe Europese wetgeving in voegen, die de herkenbaarheid en controleerbaarheid van biologische producten extra veilig wil stellen, om zo fraude te voorkomen. Enkel van volledig verpakte producten kan je zeker zijn dat er onderweg niets mee gebeurd is en dus zouden stickertjes, banden en andere kleine aanduidingen niet meer voldoende zijn.

De nieuwe regelgeving brengt supermarkten in een lastig parket, want ze krijgen nu al vaak te horen van hun klanten dat die minder plastic willen. Verpakken in materiaal als papier of karton is uiteraard ook een optie, maar dat verhindert een goed zicht op het product. De toekomst moet uitwijzen of er bevredigende oplossingen zijn om een biologisch product herkenbaar en controleerbaar aan te bieden, zonder op vlak van verpakking een stap terug in de tijd te zetten.

