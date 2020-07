Wijnclub en -winkel Our Daily Bottle blies eerder al online een frisse wind doorheen de wijnhandel. Nu vernieuwt initiatiefneemster Isabeau Sas ook offline, met de opening van de eerste flagship store in Antwerpen.

Wijn moet je proeven om te kopen, dat is het uitgangspunt van The Tasting Room. Want jouw smaakpapillen weten veel beter wat jij lekker vindt dan een wijnhandelaar of enkele aanwijzingen op het etiket. Een volautomatische dispenser laat je dan ook toe gemakkelijk te proeven en (iets gemakkelijker) knopen door te hakken.

Op het kruispunt van on- en offline

The Tasting Room is echter meer dan enkel een slim aangepakte wijnwinkel, klikt het. Je kan er ook terecht voor wijncursussen en begeleide digitale degustaties met de wijnmakers. The Tasting Room is interactief opgebouwd, met touch screens en QR-codes. Wil je iets meer weten over de wijnen? Scan de QR-code en de wijnmaker geeft je uitleg. Vind je de wijn lekker? Scan de QR-code en zet hem in je online winkelmandje. De volgende dag staat je aankoop voor de deur. Handig dus wanneer je tijdens een namiddagje shoppen op het Antwerpse Zuid niet wil sleuren met kratten wijn.

Ook handig om weten tijdens die namiddag shoppen: je kan in The Tasting Room ook terecht voor gewoon een glas goede wijn en hapjes.

Our Daily Bottle lanceerde enkele jaren terug een wijnabonnement waarmee je volop interessante flessen kan ontdekken en biedt ook themawijnboxen aan. De aangeboden flessen komen telkens van kleine producenten die wijn maken met respect voor hun omgeving. Meer info daarover: ourdailybottle.com.

The tasting room Vlaamsekaai 62, Antwerpen

