Biolandbouw is aan een steile opmars bezig onder de taalgrens. In 2018 steeg het aantal gecertificeerde bioboerderijen met zeven procentpunten, tot een totaal landbouwareaal van 81.087 hectare. Dat zegt Vilt.

In acht jaar tijd is het aantal bioboeren in Wallonië verdubbeld. Dat brengt het aantal boeren dat ten zuiden van de taalgrens volgens de principes van de biologische landbouw werkt nu op één op zeven. Die groei wordt in de verf gezet door de vzw BioWallonie nu de Waalse Bioweek, van 1 tot 9 juni, eraan komt.

Wallonië is een sterkhouder voor de biolandbouw in ons land. Van alle bioboerderijen in België bevindt immers 77 procent zich in Wallonië. In de regio ligt ook 90 procent van ons biologische landbouwareaal. Vooral biologisch fruit en groenten zijn sterke groeiers, al zit ook de biologisch gehouden veestapel in Wallonië sterk in de lift.

Ook in Vlaanderen stijgt het lokale aanbod: voor het eerst zijn er meer dan vijfhonderd Vlaamse bioboeren.