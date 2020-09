De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) wil het dierenwelzijn in haar land opkrikken door korte metten te maken met (te) goedkoop vlees. Een verbod op reclame en een bijkomende belasting liggen op tafel.

Vlees wordt vandaag regelmatig te goedkoop aangeboden. Dat heeft nefaste gevolgen voor de boeren die slachtdieren telen, voor de dieren zelf, voor arbeiders in de slachthuizen, voor de volksgezondheid en voor de omgeving van vleesbedrijven. Daarom onderzoekt de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner of die prijzen naar omhoog kunnen. Twee opties worden overwogen.

Verbod op reclame en belasting

Een eerste oplossing vindt ze in het verboden maken van reclame op wat zij noemt 'Billigfleisch', of spotgoedkoop vlees, net zoals het al verboden is om reclame te maken voor pakweg tabak. Het verbod moet bijdragen aan de herstructurering van de vleessector in Duitsland.

Een tweede optie schuilt in de invoering van een extra belasting op dierlijke producten (niet alleen vlees, maar ook zuivel en eieren), zoals een commissie onder leiding van voormalig landbouwminister Jochen Borchert voorstelde. Het idee is een bijkomende belasting van veertig cent per kilo vlees. Daar tegenover staat dat Klöckner belooft dat ze met de opbrengst de boeren financieel zal steunen.

De plannen liggen gevoelig, maar Klöckner is stellig. 'Er bestaat niet zoiets als een recht op dagelijks Billingfleisch', laat ze optekenen in Zeit.

Duitsers horen met hun gemiddelde consumptie van zestig kilogram vlees per jaar bij de grootste vleesverbruikers van Europa.

