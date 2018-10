Dit zijn de beste chocolatiers van ons land volgens Gault & Millau

Begin er maar eens aan: een lijst maken van de chocolatiers in een land als België. We hebben een rijke chocoladecultuur en zo goed als elk dorp die naam waardig heeft minstens één ambachtelijke speciaalzaak. Toch scheidt Gault & Millau al voor het derde jaar de kaf van het koren met haar Gault&Millau's Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium (en sinds dit jaar ook in Luxemburg).

Maar liefst 140 adressen werden aan inspectie onderworpen door de fijnproevers van de gastronomische gids. Daarvan haalden 73 chocolatiers - goed voor 20 winkeladressen - de nieuwe versie van de chocoladegids. Daarmee werd die uitgebreid met meer dan 25 nieuwe adressen.

Chocolatier of the Year

Drie chocolatiers werden bekroond met de titel 'Chocolatier of the Year'. De zaken die dit jaar het meeste indruk maakten op het proefpanel en dus de winnaars van de awards zijn Zuut in Leuven, Frederic Blondeel in Brussel en Sigoji in Ciney.

De gids voor Chocolatiers 2019 telt 52 pagina's om van te smullen en kost 9,95 euro. De hele selectie raadplegen kan hier. Via de gratis Gault&Millau-app zijn alle adressen bovendien gemakkelijk te vinden in de buurt waar men zich bevindt.