In Paleis 12 van Brussels Expo heeft Gault&Millau de zesde editie van haar jaarlijkse chocoladegids 'Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg 2022' voorgesteld. De nieuwe Chocolatiers van het jaar voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel, en de Ontdekking van het jaar werden tijdens de plechtigheid in de bloemetjes gezet.

De Gault&Millau chocoladegids stelt elk jaar een exclusieve selectie van de beste chocolatiers voor op basis van diverse blinddegustaties. Het valt op dat de chocolatiers zelf steeds verder gaan in hun zoektocht naar kwaliteit en de beste cacaobonen, die ze bovendien vaak zelf branden volgens het bean-to-bar-principe. De gids omvat liefst 114 chocolatiers, waaronder 26 nieuwe adressen. Drie chocolatiers werden bekroond met de titel Chocolatier of the Year.

Eerlijk en duurzaam

In Vlaanderen viel de keuze op Deduytschaever uit Gent. De jonge Jannes Deduytschaever opende zijn zaak nog maar een jaar geleden, maar is duidelijk al op de goede weg. Hij leerde de kneepjes van het vak bij leermeesters zoals David Maenhout van Chocolatier M in Knokke en Joost Arijs in Gent. De laureaat in Wallonië is Bernard Schobbens uit Chaumont-Gistoux. Iedere ochtend maakt hij in zijn atelier pralines op basis van natuurlijke en kwaliteitsvolle ingrediënten. Alles is huisgemaakt en super vers. In Brussel zet Vanessa Renard haar naam op de kaart tussen de nog altijd vele mannelijke chocolatiers. Renard werkt volledig met biologische en fair trade bonen uit Peru, Haïti of Madagaskar.

Xocolate van Xavier Declercq, eveneens uit Brussel, mag zich de Ontdekking van het Jaar noemen. Na een carrière van 30 jaar in de ontwikkelingssamenwerking maakt hij sinds 2019 in zijn atelier biologische en eerlijke pralines met Haïtiaanse cacao. Zijn boodschap is duidelijk: 'Willen we in 2050 nog steeds over chocolade spreken, dan moet er meer geloofwaardigheid komen om de duurzaamheid van de sector te garanderen', vindt Declercq.

Meer info via chocolatierpatissier.be

