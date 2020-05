De coronacrisis brengt enkele verschuivingen in het klassieke rollenpatroon met zich mee. Sommigen daarvan spelen zich af achter het fornuis.

Ook al is er de laatste decennia al heel wat veranderd, toch blijven het vooral vrouwen die in de gezinnen zorgen voor de dagelijkse kost. Tenminste: dat was zo voor het nieuwe coronavirus de wereld zoals we hem kennen door elkaar begon te schudden. Het onderzoeksproject CoronaCookingSurvey van de Universiteit van Antwerpen onderzoekt samen met de collega's van de KULeuven en UGent of de verhouding van mannen en vrouwen in de keuken veranderd is.

'Ons onderzoek bevestigt enkele eerdere resultaten en vult daarnaast mooi aan op wat we al wisten', aldus prof. dr. Charlotte De Backer, projectleider van de CoronaCookingSurvey. 'Zo zien we een onderscheid tussen beide genders op vlak van planning en gezondheid, maar ook wat bakken, koken en samen tafelen betreft, zien we een verschil tussen de keuzes die mannen ten opzichte van vrouwen maken.'

Ovens op volle toeren

Zo blijkt ten eerste dat vrouwen tijdens COVID-19 planmatiger te werk gaan dan mannen, en ook vaker voor gezond kiezen. Vrouwelijke deelnemers geven bijvoorbeeld meer aan een boodschappenlijstje te maken of na te denken over gezonde keuzes vooraleer ze iets eten. Ook zeggen ze iets vaker dan mannen dat ze met gezonde ingrediënten maaltijden op tafel toveren.

Bij beide geslachten er een duidelijke toename wat bakken betreft, al is de stijging bij brood bakken het grootst bij mannen, terwijl ander gebak zoals patisserie dan weer meer gestegen is bij de vrouwelijke deelnemers. Een andere opvallende verschuiving is dat voor de lockdown mannen koken als plezieriger en creatiever bestempelden dan vrouwen (te verklaren doordat vrouwen vaker de dagelijkse kost koken, terwijl mannen dan weer achter het fornuis kruipen voor speciale gelegenheden), maar dat verschil is de voorbije maanden ingehaald door de vrouwen.

Daarnaast vinden beide genders koken minder tijdrovend tijdens de maatregelen dan ervoor, al is de daling ook hier het sterkst bij de vrouwelijke participanten. Tot slot vonden mannen samen eten in gezinsverband voor de lockdown een tikkeltje belangrijker dan vrouwen. Sinds de maatregelen vinden beide geslachten samen eten belangrijker, maar is de toename het grootst bij vrouwen waardoor ze nu net over de mannen springen qua belang van samen eten.

Meer resultaten lezen of meedoen aan een volgende bevraging over koken in coronatijden kan op de website van de CoronaCookingSurvey.

