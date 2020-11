Omdat de kans groot is dat je deze feestdagen geen kroketten eet op restaurant, maar ze zelf frituurt, proefde onze restaurantrecensent Barbara Serulus het volledige supermarktaanbod aan kaas- en garnaalkroketten.

Ik kocht vijf dozen kaaskroketten, maar dat bleek overbodig. Bij het opentrekken van de verpakking rollen uit drie doosjes identieke kroketten. Rond, met een artisanaal aandoend uitstulpinkje bovenaan. Ik label ze zorgvuldig, maar tevergeefs: ik kan de kroketten niet uit elkaar houden. Voor mij zijn dus de kroketten van Delicieus (Lidl), Delhaize (de artisanale versie) en Boni (Colruyt) identiek van smaak en textuur. Ze komen dan ook samen over de meet als winnaar: een rijke kaassmaak, een stevige krokante korst en een smeuïge vulling. De kroket waar je toch mee wegkomt als feestelijk voorgerecht, als hij gezelschap krijgt van krokante verse sla met dressing en een partje citroen. Dan volgen de runner-ups. De vierkante kroketten met een dun korstje, type wat je in de gemiddelde frituur meekrijgt bij je pakje friet. Die zorgen gegarandeerd voor een feest in mineur. Je kunt ze wel bakken op een zatte avond (waar is de tijd?), maar je krijgt ze niet verkocht als voorgerecht. Als onze tong op scherp staat, proeven we dat de kroket van Aldi een tikje zouter is dan die van Carrefour. Dat moet een pluspunt zijn, want veel andere smaken zijn er niet te ontwaren. Beide hebben een ongezellig witte, beetje plasticachtige vulling, maar wel een fijn krokant korstje.Winnaars: Delhaize artisanale kaaskroket: 0,72 euro/stuk Boni kaaskroket (Colruyt): 0,57 euro/stuk Delicieus kaaskroket (Lidl): 0,57 euro/stuk Verliezers: Carrefour kaaskroket: 0,29 euro/stuk Primo kaaskroket (Aldi): 0,13 euro/stuk Na het gebrek aan diversiteit in kaaskrokettenland blijkt ook een groot deel van de garnaalkroketten er akelig identiek uit te zien. Als we correct proeven, zijn volgens onze getrainde smaakpapillen de garnaalkroketten van Lidl, Colruyt, Delhaize en Carrefour van dezelfde makelij. Het betreft een heel degelijke kroket: een stevige, rustiek aandoende korst, een zacht lopende vulling met een roze kleur, en stevig wat grijze garnalen (40% lezen we op de verpakkingen). De smaak is voornamelijk zoet en op het eind komt er wat pittigheid door. Als we daarnaast de kroket van Aldi proeven, merken we dat die ruikt naar een vispannetje. We lezen kreeftextract op de verpakking en dat vertaalt zich in een oranje vulling. De vissige kreeftsmaak steelt de aandacht van de garnalen en dat is spijtig. Van Lidl proeven we ook nog de budgetversie met de helft minder garnalen. De conclusie is voorspelbaar: meer garnalen zijn altijd beter (maar uiteraard ook duurder). Deze kroket heeft een bescheiden, milde smaak. Winnaars: Delicieus garnaalkroket (Lidl): 1,62 euro/stuk Boni garnaalkroket (Colruyt): 1,62 euro/stuk Delhaize garnaalkroket: 1,72 euro/stuk Carrefour garnaalkroket: 1,75 euro/stuk Verliezers: Primo (Aldi): 0,66 euro/stuk Bizz-bizz (Lidl): 0,66 euro/stuk