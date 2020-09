De voorbije maanden zijn we massaal aan het koken geslagen via filmpjes op TikTok en Instagram.

Pancake cereal

Omdat gezonde ontbijtgranen onnoemelijk passé zijn.

Nodig: 60 g bloem, 1 el suiker, 0,5 el bakpoeder, snuifje zout, 120 ml melk, 1,5 el opgeklopt ei

Meng de droge ingrediënten en voeg het ei en de melk toe. Doe het beslag in een knijpfles of spuitzak, of gebruik een theelepel om het in de pan te laten vloeien. Bak aan beide zijden goudbruin. Plaats de pannenkoekjes in een kom en overlaad met boter en siroop. Of fruit, voor de liefhebbers.

© svitlana for unsplash

Dalgona Coffee

Geklopte koffie, zeg maar. Vernoemd naar een Zuid-Koreaanse toffee met een soortgelijke textuur.

Nodig: 2 el oploskoffie, 2 el suiker, 2 el heet water, melk

Meng met een garde de oploskoffie met het water en de suiker en blijf mixen tot je een dikke substantie hebt. Neem een beker met ijsblokjes en giet halfvol met melk. Voeg tot slot het koffiemengsel toe en roer voorzichtig om.

Dalgona Coffee © getty images

Garden focaccia

Je tuin in een brood.

Nodig: 300 g tarwebloem, 1 tl zout, 30 ml olijfolie, 7 g droge gist, groenten en kruiden naar keuze

Roer de bloem en het zout in een kom. Meng de gist met 150 ml lauw water en de olijfolie in een maatbeker. Maak een putje in de bloem en voeg het gistmengsel toe. Kneed gedurende tien minuten tot een zacht, glad deeg. Vet een kom in met olie, plaats het deeg erin en dek af. Laat het deeg 1 uur rijzen. Kneed opnieuw enkele minuten en plaats een nacht in de koelkast. Verwarm je oven voor op 160°C. Kneed opnieuw, verspreid in een geoliede bakvorm, bestrijk met olie en versier naar wens. Bak 45 minuten.

Garden focaccia © getty images

Omdat gezonde ontbijtgranen onnoemelijk passé zijn. Nodig: 60 g bloem, 1 el suiker, 0,5 el bakpoeder, snuifje zout, 120 ml melk, 1,5 el opgeklopt ei Meng de droge ingrediënten en voeg het ei en de melk toe. Doe het beslag in een knijpfles of spuitzak, of gebruik een theelepel om het in de pan te laten vloeien. Bak aan beide zijden goudbruin. Plaats de pannenkoekjes in een kom en overlaad met boter en siroop. Of fruit, voor de liefhebbers. Geklopte koffie, zeg maar. Vernoemd naar een Zuid-Koreaanse toffee met een soortgelijke textuur. Nodig: 2 el oploskoffie, 2 el suiker, 2 el heet water, melk Meng met een garde de oploskoffie met het water en de suiker en blijf mixen tot je een dikke substantie hebt. Neem een beker met ijsblokjes en giet halfvol met melk. Voeg tot slot het koffiemengsel toe en roer voorzichtig om. Je tuin in een brood. Nodig: 300 g tarwebloem, 1 tl zout, 30 ml olijfolie, 7 g droge gist, groenten en kruiden naar keuze Roer de bloem en het zout in een kom. Meng de gist met 150 ml lauw water en de olijfolie in een maatbeker. Maak een putje in de bloem en voeg het gistmengsel toe. Kneed gedurende tien minuten tot een zacht, glad deeg. Vet een kom in met olie, plaats het deeg erin en dek af. Laat het deeg 1 uur rijzen. Kneed opnieuw enkele minuten en plaats een nacht in de koelkast. Verwarm je oven voor op 160°C. Kneed opnieuw, verspreid in een geoliede bakvorm, bestrijk met olie en versier naar wens. Bak 45 minuten.