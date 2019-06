Het gastronomisch festival Foodfest laat voor het vierde jaar op rij heel wat mensen genieten van culinaire mirakels. Even uniek als de creaties, is de gedachte achter Foodfest. Oprichter Syrco Bakker (33) en co-host Sergio Herman (48) vertalen hun geloofsovertuiging in zes geboden.

Nederlandse topchef Syrco Bakker richtte Foodfest vijf jaar geleden op. 'Ik wilde een typische Londense markt organiseren waar je kan genieten van kwalitatief eten, maar waar ook kunst te bewonderen is en je zelfs kleren kunt kopen.' Het festival zet het zomerseizoen in met een scala aan kraampjes van gerenommeerde chefs zoals de Nederlandse tweesterrenchef Edwin Vincke of de Belgische Maarten Bouckaert van het Belgische eensterrenrestaurant Castor. Internationale chefs zijn ook van de partij. De Chinese Vicky Cheng en Filipijnse Jordy Navarra creëren samen met Sergio Herman en Syrco Bakker een diner. Dat avondmaal is een perfecte mix van buitenlandse technieken en lokale ingrediënten. Maar het festival voorziet je niet enkel van eten, het organiseert ook een panelgesprek. Tijdens dat panel gaat Sergio Herman gesprekken aan met producenten uit de Lage Landen. Het is dan ook niet zomaar een culinair festival, het promoot een andere manier van kijken naar voedsel. De gesprekken zijn een platform om de six beliefs van Foodfest mee te geven aan de aanwezigen.

Die zes steunpilaren zijn connectie, kwaliteit, appreciatie, aandacht, integriteit en zelfreflectie. 'De zes geboden staan voor hoe we moeten omgaan met eten. Het geeft een extra betekenis aan Foodfest en maakt ons verhaal krachtiger. Met het panel maken we die zes overtuigingen duidelijk. Het festival is een platform waarmee we verschillende producenten onder de aandacht brengen.' Maar wat houden de beliefs eigenlijk in?

Respect voor de seizoenen

Het eerste gebod, connectie, staat voor de verantwoordelijkheid tegenover de planeet. We horen respectvol en dankbaar te zijn voor de aarde en alles wat ze de mens biedt. Foodfest heeft daarom een zero-waste-policy. 'Een chef zou moeten koken met wat een landbouwer op dat moment produceert, in plaats van producten uit het buitenland importeren op vraag van de consument', verklaart Bakker. Ook de gerenommeerde chef-kok en co-host van Foodfest Sergio Herman heeft hier een duidelijke mening over: 'Je moet seizoensgebonden te werk gaan. Waarom zou je een vis buiten seizoen vangen als er genoeg kwalitatieve alternatieven zijn?'

Kwaliteit heeft dan weer alles te maken met het aanwakkeren van de zintuigen van consumenten. Foodfest kiest daarom voor hoogwaardige producten samengesteld door connaisseurs. Ook hier spelen de seizoenen een belangrijke rol, want buiten seizoen is een product niet even lekker.

Ingrediënt én producent in de kijker

Smaak dragen beide chefs hoog in het vaandel, maar ook respect voor voedsel is een kernwaarde. Daarom staat appreciatie voor de opwaardering van ingrediënten die de Zeelandregio te bieden heeft, en natuurlijk de lokale ondernemers die hier dagelijks mee bezig zijn. Door vakmensen uit te nodigen probeert Foodfest die appreciatie aan te wakkeren bij de consument. Niet alleen het festival, maar ook restaurants werken rond dat wederzijds respect. 'In Pure C stel ik een menukaart op waarbij de producent in de kijker wordt gezet. We zoeken op bij wie we welke producten kunnen halen, in plaats van onze ingrediënten te kopen bij een groothandel', vertelt Bakker.

Ook het vierde belief aandacht komt hierin terug, want met Foodfest wil Bakker de lokale producten de aandacht geven die ze verdienen. Herman is zeer trots op Zeeland en wat het te bieden heeft: 'De streek heeft veel potentieel, dat moeten we promoten.' Bakker beaamt dat, het is dan ook de reden dat hij gestart is met Foodfest.

Bewustzijn

Integer te werk gaan is geloofsovertuiging nummer vijf. Foodfest werkt enkel met lokale producten gepresenteerd op een unieke manier. Bakker en Herman nodigden internationale chefs uit om samen te koken in hun restaurants AIRrepublic en Pure C. 'Het is hartstikke leuk om te zien dat meerdere koks werken rond eenzelfde bewustzijn, dat wij vatten in de six beliefs', vertelt Bakker. Internationale bereidingen worden zo samengesteld met lokale ingrediënten zonder nodeloos te importeren. Door samen te werken met buitenlands talent tonen de chefs ook meteen wat Zeeland te bieden heeft. 'Zeeland kan hun werk inspireren', aldus Herman.

Het laatste gebod is zelfreflectie over wat je eet en waar je het koopt. De organisatoren willen dat iedereen betrokken bij het festival stilstaat bij zijn of haar keuzes in de keuken. 'We zijn bevoorrecht met de lokale producten, dat moeten mensen realiseren', verklaart Bakker. 'Als chef moet je het voortouw nemen en in de winter bijvoorbeeld niet werken met aardbeien. Wij moeten die boodschap zoveel mogelijk communiceren', legt Sergio Herman uit.

Zo viert het festival niet enkel kwalitatief voedsel dat al je zintuigen prikkelt, het heeft ook een diepere betekenis. Met de focus op lokale, seizoensgebonden ingrediënten geproduceerd door kenners wil Foodfest regio Zeeland in de schijnwerpers zetten én de consument inzicht bieden in onze manier van eten.