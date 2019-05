Wie ethisch wil consumeren, moet eerst huiswerk maken. We worden murw geslagen met greenwashing en zien door de bomen het bos niet meer. Sta me toe dat absurd te noemen.

Snuisteren op de bioboerenmarkt en met lege potten naar de zero waste shop trekken: noem me gerust een gembertheeslurpende hippie, maar dat vind ik hemel op aarde. Helaas staat een fulltime job met kantooruren en een stevige verbouwing niet toe dat ik mijn boodschappen enkel in dit soort paradijselijke omgevingen doe.

...