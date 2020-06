Horeca-uitbaters zijn tevreden met de eerste week sinds de heropstart na de lockdown, zo blijkt uit een rondvraag van Horeca Vlaanderen. Maar de sectorfederatie waarschuwt wel dat het financieel moeilijk blijft, onder meer doordat cafés en restaurants over een lagere capaciteit beschikken door de social distancing-maatregelen.

Drie op de vier horecaondernemers vinden dat de eerste week 'gewoon' tot 'zeer goed' verlopen is. Al was het wel wennen. Bijna de helft (45,51 procent) vindt het continu dragen van een mondmasker de moeilijkste aanpassing. Zowat 20 procent vindt het dan weer moeilijk om constant de vele richtlijnen goed na te leven.

Die aanpassingen in de zaak hebben ook een prijskaartje, waarschuwt Horeca Vlaanderen. Ruim de helft (55,1 procent) van de horecaondernemers kon die prijs onder de 1.000 euro houden. Voor de meesten (86,04 procent) bleven de kosten onder de 3.000 euro. Enkele opvallende uitschieters bij restaurants hebben meer dan 10.000 euro geïnvesteerd om aanpassingen te kunnen doen. Maar door de social distancing-maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dijken, draaien heel wat cafés en restaurants nu aan verminderde capaciteit. Volgens Horeca Vlaanderen is dat voor acht op de tien het geval.

Minder tafels

'En daar zijn grote verschillen in. Bijna de helft (43,67 procent) kan de vermindering in capaciteit beperken tot maximaal 30 procent minder tafels. Een op de vijf uitbaters ziet dan weer meer dan de helft van zijn capaciteit verdwijnen', klinkt het. Deze veranderingen veroorzaken ook omzetverlies, dat echter deels wordt opgevangen door de extra steunmaatregelen zoals de lagere btw. Negen op de tien ondernemers zijn 'tevreden' tot 'zeer tevreden' met die steunmaatregelen, en zeker met de btw-verlaging.

Dat de Belg gretig op café gegaan is, blijkt ook uit cijfers van Edenred, Monizze en Sodexo, de uitgevers van maaltijdcheques. In de eerste week na de heropening van de restaurants in België hebben maaltijdchequegebruikers al 3,5 miljoen euro uitgegeven in de horeca.

Maaltijdchequesvan 8 naar 10 euro

De helft van de werknemers in België, of zowat 2.050.000 mensen in 2019, ontvangt maaltijdcheques. Ongeveer 75.000 bedrijven verlenen ze en 25.000 handelaars aanvaarden de cheques. 'Oorspronkelijk werden de maaltijdcheques gemaakt om werknemers te helpen bij het kopen van hun lunch', zegt Olivier Bouquet, voorzitter van VIA, de vereniging van de cheque-uitgevers. 'De volledige horeca is dan ook nauw verbonden met deze oorspronkelijke doelstelling.'

Maar maaltijdcheques kunnen volgens Bouquet 'nog veel meer betekenen voor de lokale economie en de restaurantsector'. 'Een stijging van de nominale waarde van maaltijdcheques (bijvoorbeeld van 8 euro naar 10 euro) zou automatisch de volumes verhogen die worden gebruikt in onze restaurantnetwerken, maar ook bij lokale bakkers en slagers, wat zich zou vertalen in een toename van de omzet en het creëren van nieuwe banen. Deze maatregel zou ook een gunstig effect hebben op de koopkracht van de Belg', pleit Bouquet.

Maaltijdcheques kunnen enkel in België gebruikt worden voor voedingsproducten.

