Belgische chefs strijden om ‘wereldbeker van de gastronomie’ in Abu Dhabi

Sam Van Houcke, chef-kok en eigenaar van het Gentse restaurant Maste, en zijn rechterhand, commis-chef Simon Caboor, vertrekken donderdag naar Abu Dhabi om er deel te nemen aan de wereldfinale van de Global Chefs Challenge alias de ‘wereldbeker van de gastronomie’, die plaatsvindt van 30 mei tot 2 juni.

Door winst bij de Ster van de Belgische Keuken in 2018 plaatste het duo Van Houcke-Caboor zich voor de Europese finale van de Global Chefs Challenge in februari 2019 in het Italiaanse Rimini. Ook daar triomfeerden ze en sleepten ze een ticket in de wacht voor de wereldfinale, die een jaar later zou plaatsvinden. Corona gooide echter roet in het eten. Nu, ruim drie jaar na hun kwalificatie, is het eindelijk zover.

Viergangenmenu in vijf uur

Tijdens de Global Chefs Challenge in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten tonen de chefs hun culinaire kunsten in drie categorieën: Global Chef, Global Young Chef en Global Pastry Chef. De Belgische delegatie neemt het in de categorie Global Chef op tegen 17 andere toppers uit de gastronomie.

Op dinsdag 31 mei moeten ze op 5 uur tijd een viergangenmenu op tafel toveren ‘waar de gemiddelde Michelin-criticus enkel van kan dromen’, luidt het. Na een wedstrijd van twee dagen wordt een duo tot de absolute top van de gastronomische wereld uitgeroepen.

Vele maanden van trainen, testen, schrappen en opnieuw beginnen, komen tot een orgelpunt, vertellen Van Houcke en Caboor. ‘Sinds 2019 trainen we hiervoor. Het is een hele onderneming om aan een kookwedstrijd te deelnemen in Abu Dhabi. Logistiek, organisatorisch, er komt heel wat bij kijken. Nu is het tijd om onze gerechten te laten spreken. We hopen een fantastisch resultaat neer te zetten waar we trots op mogen zijn.’ (Belga)

Op 23 maart bond chef en competitiebeest Sam Van Houcke zijn koksschort voor voor de Europese finale van de Bocuse d’Or, ook wel bekend als de Olympische Spelen van de gastronomie. Daar konden de chef en zijn commis Tristan Bauwens de jury overtuigen en verzekerden ze hun plekje op de internationale finale in Lyon in januari 2023.