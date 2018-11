Belgisch en eerlijk: Oxfam lanceert eerste product van eigen bodem

Omdat ook handel in onze contreien niet altijd fair verloopt, verbreedt Oxfam haar aanbod. De organisatie blijft de nadruk leggen op boeren in het Zuiden, maar begrijpt dat ook boeren in eigen regio het niet gemakkelijk hebben. Daarom vervangt ze haar appelsap nu door een Belgisch product.

'Met deze producten willen we ons nog meer positioneren als geloofwaardige partij in de transitiebeweging en brengen we iets op de markt dat kleinschalige telers en consumenten met elkaar verbindt,' aldus Oxfam Fair Trade-directeur Luc Van Haute.

Omschakelingsfruit

Extra fijn is dat de organisatie werkt met omschakelingsfruit. Dat is fruit van telers die werken volgens biologische principes, maar die hun bio-certificaat nog niet ontvangen hebben. De drie boeren die de appels voor dit sap zullen leveren, hebben wel al investeringen gedaan, maar zullen pas over drie jaar het biolabel - en de bijhorende hogere prijs voor hun appels - krijgen.

Oxfam betaalt nu wel een hogere prijs voor die appels, waardoor de boeren de periode tot hun certificering gemakkelijker kunnen overbruggen. 'Zo tonen we aan dat succesvol ondernemen en een rechtvaardig inkomen voor de boeren wel samen kunnen gaan.'