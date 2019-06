De 'World's 50 Best Restaurants' zijn opnieuw bekendgemaakt. Na een jaar afwezigheid pronkt daar weer een Belgisch restaurant in, al is dat mede te danken aan een aanpassing van het reglement.

Het allerbeste restaurant ter wereld van dit moment? Volgens de jury van World's 50 Best is dat Mirazur, in het Franse Menton. De mediterrane creaties van chef Mauro Colagreco zijn geïnspireerd op de zee, de bergen en de tuinen van het restaurant. Mirazur klimt al sinds 2009 (toen kwam het binnen op plaats 35) gestaag naar de top van de lijst en viert zijn tienjarige aanwezigheid nu dus met de eerste plaats.

De jury: 'We kunnen wel stellen dat 2019 het jaar is van Mauro Colagreco. Dit is immers ook het jaar dat Mirazur eindelijk die derde Michelin-ster heeft bemachtigd, dat er zal begonnen worden met een drie jaar durend renovatieproject van de eetzaal, dat de moestuinen zullen worden uitgebreid én dat de eetervaring nog immersiever gemaakt zal worden.'

Het is de eerste keer dat Mirazur op de eerste plaats staat en dat zal meteen ook de laatste keer worden. Dit jaar werd het reglement immers zo aangepast dat wie ooit op plaats één gestaan heeft, terechtkomt in de Hall of Fame en vervolgens niet meer kan meedoen. Zo hebben onder andere veelvuldig gelauwerde restaurants als Osteria Francescana, Eleven Madison Park en El Celler de Can Roca dit jaar plaats moeten maken voor 'nieuw' talent en krijgen we nu een top 50 waar een frisse wind doorheen waait. Enkel Noma, dat gekozen werd als het beste restaurant van 2010, 2011, 2012 en 2014 ontspringt die dans: door de recente verhuis geldt de zaak van René Redzepi als nieuw in de lijst, waardoor het ook meteen de hoogste nieuwkomer is.

De 10 Beste Restaurants ter wereld Mirazur (Menton, Frankrijk) Noma (Kopenhagen, Denemarken) Asador Etxebarri (Axpe, Spanje) Gaggan (Bangkok, Thailand) Geranium (Kopenhagen, Denemarken) Central (Lima, Peru) Mugaritz (San Sebastian, Spanje) Arpège (Parijs, Frankrijk) Disfrutar (Barcelona, Spanje) Maido (Lima, Peru)

Comeback van Hof van Cleve

Belgen hebben dit jaar nog een reden om eens een kijkje te nemen naar de volledige lijst, want na een jaar afwezigheid verwelkomt World's 50 Best opnieuw Peter Goossens' Hof van Cleve. Het restaurant uit Kruisem maakt zijn comeback overigens in stijl: was het in 2018 'maar' het 63e-beste restaurant van de wereld, verschijnt het dit jaar op de 43e plaats.

In de uitgebreide lijst van tweehonderd beste restaurants maken ook nog The Jane en Chambre Séparée hun opwachting op respectievelijk plaats 99 en 111.

Uitgebreide prijzenpot

Daarnaast werden ook nog enkele individuele prijzen uitgereikt. Zo treedt chef Daniela Soto-Innes van restaurant Cosme (plaats 23) in de voetsporen van Clare Smyth en Ana Ros als beste vrouwelijke chef van 2019. Met slechts 28 lentes op de teller is ze de jongste winnaar van die award sinds de start van de lijst en dat is niet onterecht: volgens de jury is zij een van de drijvende krachten achter de huidige transformatie van de Mexicaanse keuken.

De beste patisseriechef werd dit jaar Jessica Préalpato van Parijse restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée (21). Met haar minimalistische gebak dat de nadruk legt op fruit van eigen bodem is ze de ideale aanvulling op chef Ducasse's eigen 'cuisine naturalité'.

Sinds 2015 gaat er ook een award richting restaurants met een doordachte visie op duurzaamheid. Dit jaar wordt zo Schloss Schauenstein in Zwitserland gelauwerd. Daar komt maar liefst dertig procent van de ingrediënten uit de tuinen rond het kasteel waarin het restaurant gelegen is, de rest wordt aangeleverd door een bioboer op een boogscheut van het domein. Alle gebruikte energie wordt opgewekt op het domein zelf en chef Andreas Caminada doet heel wat inspanningen om ook aanstormend gastronomisch talent warm te maken voor een progressieve, duurzame keuken.

The Worlds' 50 Best is een lijst die samengesteld wordt door 1040 onafhankelijke experts, die elk tien restaurants waar ze recent gingen eten, mogen nomineren. Restaurants kunnen zich niet kandidaat stellen om gerecenseerd te worden.