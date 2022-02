Vegetarische producten in België zullen binnenkort misschien geen namen zullen mogen krijgen die doen denken aan vlees, zoals 'gehackt' of 'vegetarische kipstuckjes'. Opmerkelijk, want op Europees niveau werd eerder al beslist dat dergelijke regelgeving niet nodig was.

'Vegetarische worst' en 'vegetarische speckjes': de benamingen blijven voor consternatie zorgen. Nadat Europa in 2020 besloot dat dergelijke termen voor de consument toch niet zo verwarrend waren als vleesproducenten willen doen geloven, hervat België de discussie. De federale overheid werkt immers aan nieuwe richtlijnen rond de benaming van vegetarische en veganistische producten. Er is nog geen beslissing, maar volgens krant De Tijd ligt een verbod op producten die in hun naam verwijzen naar vlees op tafel.

Daar zijn verschillende groepen fel tegen gekant. Zo zegt Fien Louwagie van EVA vzw: 'Nochtans helpen dat soort namen de consument net om te weten op welke manier ze het product kunnen bereiden of eten. Dit verwart de consument niet, maar schept net duidelijkheid. De overheid zou de shift naar meer plantaardige voeding net moeten stimuleren, in plaats van verwarring te creëren met absurde richtlijnen over de benaming van plantaardige producten.'

Andere regels voor vegetarische producten?

De andere kant vindt het echter te verwarrend voor de consument als namen van vleesproducten gebruikt zouden mogen worden voor vegetarische afgeleiden.

Wat vraagt de Belgische vleessector precies? 'Voor ons kan er best veel', aldus Anneleen Vandewynckel van Fenavian (de federatie van vleesverwerking en andere eiwitten) op Radio 1. 'Alles wat verwijst naar een vorm of snijwijze, moet voor ons kunnen. Denk dan aan een balletje, zoals in een groenteballetje. Wat voor ons niet kan: verwijzingen naar het woord vlees, naar diersoorten (vegetarische kip, varken of rund), of spierstukken (zoals filet of entrecote). Bovendien heeft België een groot gamma aan wettelijk beschermde benamingen. Als wij iets als ham op de markt willen brengen, zijn wij gebonden aan zeer strenge regelgeving en moet dat een bepaald minimumpercentage varkensvlees bevatten. Het is dan toch een beetje gek dat er voor vegetarische producten andere regels zouden gelden.'

