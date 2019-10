Guus Goossens, chef in restaurant Sir Kwinten in Lennik, is niet geselecteerd om deel te nemen aan de internationale finale van een de meest prestigieuze wedstrijden voor jonge chefs.

Het zag er al een moeilijke opgave uit toen bekend raakte wie op de deelnemerslijst van de S.Pellegrino Young Chef prijkte, en nu heeft Belg Guus Goossens de duimen moeten leggen in de regiofinale voor Noordwest-Europa. Daaraan namen tien chefs deel, waaronder acht uit Frankrijk.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de winnaar van de regiofinale in een Frans restaurant kookt. Alexandre Alves Pereira, souschef van het restaurant Lasserre in Parijs, stoot als enige door naar de wereldfinale in Milaan. Die plaats verdiende hij met zijn signatuurgerecht Green Asparagus - Sardine - Ground Ivy. Voor het verdere verloop van de wedstrijd wordt hij gecoacht door chef Anne-Sophie Pic.

Technisch sterk

Toch is ook het Belgische team niet ontevreden over de prestaties. Zo benadrukte de jury zijn kunnen op technisch vlak en zegt coach Jo Nelissen: 'De juryleden lieten zich heel positief uit over het organisatietalent van Guus, zijn werkethiek en zijn werkritme.' Onze landgenoot schotelde de jury een ballotin van West-Vlaams rundvlees voor met kalfzwezerik en portobello's in zoutkorst.