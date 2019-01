Anders eten in Amsterdam: drie atypische adresjes

Brunch down under

Little Collins is een heerlijk stukje Melbourne in Amsterdam. De Australische uitbaters openden net een nieuwe zaak in het westen van de stad. Geniet er van originele brunchgerechten, zoals kimchiwafels of wentelteefjes met halloumi.

Little Collins, Eerste Sweelinckstraat 19F / Bilderdijkstraat 140, littlecollins.nl

Eten in de cinema

Een restaurant en een film combineren kan bij FC Hyena. In deze bioscoop neem je je eten gewoon mee de zaal in. Alle gerechten worden er ambachtelijk bereid in een houtoven. Popcorn bij de film was nooit zo passé.

FC Hyena, Aambeeldstraat 24, fchyena.nl

Wat een ramp

Een restaurant en een skatepark lijken moeilijk te rijmen, maar niets is minder waar in het Skatecafe. Terwijl jij iets kiest van de smakelijke menukaart, krijg je de meest waanzinnige trucs op de skateramp er gratis bij.

Skatecafe, Gedempt Hamerkanaal 42, skatecafe.nl

Deze adressen zijn afkomstig uit Guided by Food, 24,99 euro, Lannoo