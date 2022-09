Actievoerders vragen Europa te kiezen voor voedsel in plaats van brandstof

De organisaties Oxfam, Transport & Environment en Deutsche Umwelthilfe hebben dinsdagochtend op het Luxemburgplein voor het Europees Parlement actiegevoerd om voedselgewassen niet langer te gebruiken voor biobrandstof, maar wel om hongersnood tegen te gaan.

Een tiental zakken voedselgewassen, een benzinepomp vol met graan en vier mensen die aan tafel zitten met een leeg bord. Met dat tafereel en de duidelijke slogan “Food not fuel” maken de actievoerders duidelijk dat ze vinden dat het tijd is om voedselgewassen niet langer te gebruiken in biobrandstoffen. Uit olierijke gewassen als koolzaad, oliepalm, soja en maïs wordt bijvoorbeeld biodiesel gemaakt.

De manifestanten vinden het niet langer kunnen dat al deze voedselgewassen zomaar verbrand worden voor andere doeleinden dan het tegengaan van hongersnood in ontwikkelingslanden. “Er is een duidelijke competitie. Ze verbranden tienduizenden tonnen graan, terwijl mensen in Afrika honger lijden. Het is een duidelijk dilemma, want het volume aan gewassen dat in biobrandstof wordt gestoken, kan miljoenen mensen eten geven”, zegt Maik Marahrens van Transport & Environment.

‘Van bij de start een foute keuze’

De organisaties die aan de actie deelnemen betreuren bovendien dat er geen klimaatvoordelen wordt gehaald uit de productie van biobrandstof. “Het helpt niet om emissies terug te brengen. Van bij de start is het een foute keuze”, zegt Marahrens. “Bovendien zorgt de gewassenuitbreiding voor verlies van biodiversiteit en natuurlijke habitats”, besluit hij.