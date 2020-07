Je mag dan wel dromen van prachtig golvend zeemeerminnenhaar, een dagje zon en zee eindigt vaak in een coupe uitgedroogd zeewier. De juiste producten en tips helpen dat voorkomen.

De zomer betekent vaak extra schade aan je haar: het wordt dof en droog door een overdosis uv en kan zelfs groen kleuren door een teveel aan zwembadchloor. Zeezout mag dan wel voor zomerse beach waves zorgen, die voelen stug en ruw aan. Gelukkig kan je die schade inperken. Net zoals de zon niet goed is voor je huid, is ze dat evenmin voor je haar, of je nu voor een staycation kiest in eigen tuin, of toch op Griekse strandvakantie trekt. 'Een blauw T-shirt dat twee weken in de zon blijft liggen bleekt helemaal af. Dat effect heeft uv ook op haar', vertelt kapper Jochen Vanhoudt van het Jochen Vanhoudt Salon in Antwerpen en auteur van het boek Mijn haar. De honderd meest gestelde vragen aan de kapper (uitgeverij Lannoo). 'De stralen drogen haar ook uit waardoor de punten sneller stuk gaan en je meer knopen krijgt. Gekleurde lokken gaan sneller stuk dan niet-gekleurde omdat het pigment erin gevoeliger is.''De beste bescherming is je haar opsteken en een hoed dragen. Een vlecht is het ideale strandkapsel: als je ze 's avonds, voor je uit eten gaat, losmaakt, heb je mooie beach waves. Draag je liever geen hoofddeksel, investeer dan in aangepaste zonneproducten, die vind je bij de meeste professionele kappersmerken en bij de apotheek. Die bevatten zonnefilters, leggen een beschermend laagje rond het haar en voeden het zodat het gezond aanvoelt.' 'Vergeet ook niet je hoofdhuid te beschermen, zeker als je dun haar hebt, aan het kalen bent of met een haarscheiding in de zon loopt.' 'Smeer zonnecrème op je scheiding', raadt Imogen Adams, designingenieur bij Dyson aan, die jarenlang haar(schade) analyseerde bij het haircareteam van de fabrikant van stofzuigers en haarstylingtools. Een minder vet ogende oplossing is zonbescherming in minerale poedervorm. Goed om weten: 'de zonnefilters in beschermende haarproducten helpen ook je hoofdhuid beschermen,' zegt Vanhoudt. 'Spray of smeer er dus wat extra van op je scheiding. Geen scheiding blijft wel beter.' Nog één tipBeschermende olie, crème of spray? De keuze hangt af van je voorkeur (of haartype). 'Ik geef de voorkeur aan een spray boven een crème omdat je die makkelijker over het haar verdeelt. Olie zorgt voor een wetlookeffect en doet je natuurlijke beach waves mooier vallen. Gebruik er niet te veel van om te voorkomen dat je haar er vet uitziet. Fijn haar vermijdt best olie, die doet het plat vallen.''Vind je geen haarmasker in het zonbeschermingsgamma bij je kapper? Meng een paar pompjes beschermende olie met beschermende conditioner en laat die mix inwerken als masker. De olie helpt pluishaar voorkomen.' 'Haar werkt als een spons: het zuigt zee- of zwembadwater op', legt Vanhoudt uit. 'Zo komt chloor in zwembadwater in het haar terecht en droogt het van binnenuit uit. Ook zout heeft een uitdrogend effect.' 'Zout op je haar verhoogt de frictie tussen haren, wat tot schade en zelfs afbreken leidt', vult Adams aan. De oplossing'Maak je haar kletsnat onder de douche voor je de zee of het zwembad induikt,' raadt Vanhoudt aan. 'Als het helemaal verzadigd is met kraantjeswater, kan het niets anders meer opnemen. Zo bescherm je het nog beter dan met een badmuts die eigenlijk meer het zwembad tegen losse haren beschermt dan dat ze je haar beschermt.' 'Spoel je haar ook na elke zwembeurt uit om chloor of zout te verwijderen', aldus Adams. 'En net zoals je je na elke zwembeurt opnieuw insmeert met zonnecrème, raad ik ook aan opnieuw wat beschermend haarproduct over je haar te verdelen, ook als de formule waterresistent is', vult Vanhoudt aan. Nog één tipMoet je écht investeren in een specifieke shampoo en conditioner die tegen zon, chloor en zout beschermt? Volgens Vanhoudt wél. 'Beide laten een zonnefilter op het haar achter. Zo'n shampoo verwijdert chloor en zout ook beter uit het haar dan een erg verzorgende shampoo. En een beschermende conditioner sluit de haarschubben goed, waardoor je lokken makkelijk doorkambaar zijn, en helpt de vochtbalans van het haar weer in evenwicht brengen.'Heb je geen zonneproducten voor het haar binnen handbereik, dan raadt Vanhoudt een shampoo, conditioner en leave-inproduct voor gekleurd haar aan. 'Die bevatten ook een zonnefactor om de kleur te beschermen tegen uv.' Blondines, gekleurde en natuurlijke, moeten extra opletten met chloor. 'Door te veel chloor in het zwembadwater of een goedkopere soort kan blond haar groen worden', aldus Vanhoudt. 'Na een paar keer zwemmen zelfs grasgroen. Heel fijn, blond haar is er het gevoeligst voor.' De oplossing'Alle truukjes om de kleur zelf weg te krijgen werken jammer genoeg niet. Enkel de kapper krijgt ze weg. Zelfs wanneer wij het blond weer goed hebben gekregen, kan het zijn dat je nog een lichte, groene waas ziet wanneer het haar nat is. Die verdwijnt wanneer het droog is.'Nog één tipThe Joker-haar voorkomen? 'Maak het helemaal nat met kraantjeswater voor je gaat zwemmen en gebruik beschermende producten.'