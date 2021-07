Wat je zelf doet, doe je beter. Of alleszins met minder afval én minder chemicaliën. Dat is de filosofie achter 'Zeep', het nieuwe beautyboek waarin Marta Tarallo uitlegt hoe je zeep, shampoo en andere badkamerbenodigdheden zelf maakt. Wij delen hier het recept om kokos-olijfdouchegel te maken.

Toen ik begon met zeep maken, zocht ik een recept voor zeep die ik voor zowel mijn handen als mijn lichaam kon gebruiken. Ik wilde de vloeibare zeep en douchegel vervangen door één enkel product. De voornaamste ingrediënten voor zo'n product zijn olijfolie en kokosolie. Olijfolie bevat heel veel oliezuur, dat de zeep mild en voedend maakt. Kokosolie zorgt voor hardheid en luxueus schuim, precies wat je nodig hebt voor je lichaam! Ik raad je aan een mengsel van lavendel en etherische zoetesinaasappelolie toe te voegen, wat een zoete, verfrissende en erg ontspannende geur geeft die lang blijft hangen.

PRAKTISCH

Moeilijkheidsgraad: beginner

Recept voor: 100 g zeep, 1-2 tabletten, al naar gelang het formaat van de mal

Rijpingstijd: 4-6 weken

Houdbaarheid: 6 maanden

INGREDIËNTEN

Loogoplossing (33% loogconcentraat, 5% superfat)

28,89 g water

4,23 g natriumhydroxide

Oliën

70% olijfolie: 70 g

30% kokosolie: 30 g

optioneel: 3 g etherische oliën naar keuze (3% van de totale hoeveelheid olie, in dit geval 100 g)

optioneel: 1,10 g natriumlactaat, dit helpt de zeep harder te maken

Aanbevolen verzepingstemperatuur

43 °C

BENODIGDHEDEN

Veiligheidsbril

rubberhandschoenen

digitale weegschaal

2 hittebestendige bekerglazen of roestvrijstalen kannetjes

keramische of glazen komstof- of ademmasker of sjaalroestvrijstalen lepelthermometer

roestvrijstalen pansiliconen spatel

staafmixermallen

. © GF

VEILIGHEIDSTIPS

Gebruik voor dit recept maximaal 3 g etherische olie (3% van het totaal aan oliën). Niet meer.

Draag altijd een veiligheidsbril en rubber handschoenen als je werkt met loog en rauwe zeep.

Werk in een goed geventileerde ruimte en houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

Weeg het natriumhydroxide niet af in een aluminium bakje of in een bakje van erg dun papier of plastic.

Voeg het natriumhydroxide toe aan het water, nooit andersom.

INSTRUCTIES

1. Zet de veiligheidsbril op, trek de rubberhandschoenen aan en weeg het natriumhydroxide af.

2. Weeg het water af in een van de hittebestendige bekerglazen.

3. Doe het masker op of bedek je neus en mond met een sjaal. Doe het natriumhydroxide bij het water en los het helemaal op door rustig te roeren met de roestvrijstalen lepel. Pas op voor spetters! Laat de loogoplossing op een veilige plek, buiten bereik van kinderen en huisdieren, afkoelen tot 43 °C. Houd dit in de gaten met een thermometer.

4. Weeg intussen de olijfolie en kokosolie af in het tweede hittebestendige bekerglas of in de roestvrijstalen pan. Verwarm beide in de pan op zeer laag vuur tot de kokosolie is gesmolten (of in de magnetron of via de bainmariemethode). Dit vergt maar een paar minuten: blijf erbij en zorg dat de olie niet te heet wordt.

5. Weeg nu eventueel de etherische oliën af in de kom. Zet opzij voor gebruik in een van de volgende stappen. Zet de mallen klaar die je voor de zeep wilt gebruiken.

6. Zodra het olijf-kokosoliemengsel circa 43 °C is, giet je de loogoplossing (met ongeveer dezelfde temperatuur) op de olie en roer je het geheel rustig om met de spatel.

7. Meng nu alles met de staafmixer tot het spoorstadium is bereikt. Gebruik je etherische oliën, voeg die dan toe bij een heel licht spoor en meng met de spatel tot je merkt dat de zeep een licht spoor achterlaat als je hem op het oppervlak laat druipen.

8. Giet het mengsel in de mallen en tik er even mee op het werkblad om eventuele luchtbellen te verwijderen. Spray er naar wens isopropanol 99,9% over om sodavorming te voorkomen.

9. Leg een stuk karton op de zeep en daarop een doek om de zeep zo warm en geisoleerd mogelijk te houden. Laat de zeep 24 uur uitharden, haal hem dan uit de mallen en laat hem 4-6 weken rijpen op een schone plank in een droog vertrek voor je hem gebruikt.

Benieuwd naar meer recepten? 'Zeep' is uit bij uitgeverij Lannoo (22,50 euro).

'Zeep' van Marta Tarallo © GF

Toen ik begon met zeep maken, zocht ik een recept voor zeep die ik voor zowel mijn handen als mijn lichaam kon gebruiken. Ik wilde de vloeibare zeep en douchegel vervangen door één enkel product. De voornaamste ingrediënten voor zo'n product zijn olijfolie en kokosolie. Olijfolie bevat heel veel oliezuur, dat de zeep mild en voedend maakt. Kokosolie zorgt voor hardheid en luxueus schuim, precies wat je nodig hebt voor je lichaam! Ik raad je aan een mengsel van lavendel en etherische zoetesinaasappelolie toe te voegen, wat een zoete, verfrissende en erg ontspannende geur geeft die lang blijft hangen.Moeilijkheidsgraad: beginnerRecept voor: 100 g zeep, 1-2 tabletten, al naar gelang het formaat van de malRijpingstijd: 4-6 wekenHoudbaarheid: 6 maandenLoogoplossing (33% loogconcentraat, 5% superfat)28,89 g water4,23 g natriumhydroxideOliën 70% olijfolie: 70 g 30% kokosolie: 30 goptioneel: 3 g etherische oliën naar keuze (3% van de totale hoeveelheid olie, in dit geval 100 g)optioneel: 1,10 g natriumlactaat, dit helpt de zeep harder te makenAanbevolen verzepingstemperatuur43 °C1. Zet de veiligheidsbril op, trek de rubberhandschoenen aan en weeg het natriumhydroxide af. 2. Weeg het water af in een van de hittebestendige bekerglazen.3. Doe het masker op of bedek je neus en mond met een sjaal. Doe het natriumhydroxide bij het water en los het helemaal op door rustig te roeren met de roestvrijstalen lepel. Pas op voor spetters! Laat de loogoplossing op een veilige plek, buiten bereik van kinderen en huisdieren, afkoelen tot 43 °C. Houd dit in de gaten met een thermometer.4. Weeg intussen de olijfolie en kokosolie af in het tweede hittebestendige bekerglas of in de roestvrijstalen pan. Verwarm beide in de pan op zeer laag vuur tot de kokosolie is gesmolten (of in de magnetron of via de bainmariemethode). Dit vergt maar een paar minuten: blijf erbij en zorg dat de olie niet te heet wordt.5. Weeg nu eventueel de etherische oliën af in de kom. Zet opzij voor gebruik in een van de volgende stappen. Zet de mallen klaar die je voor de zeep wilt gebruiken.6. Zodra het olijf-kokosoliemengsel circa 43 °C is, giet je de loogoplossing (met ongeveer dezelfde temperatuur) op de olie en roer je het geheel rustig om met de spatel.7. Meng nu alles met de staafmixer tot het spoorstadium is bereikt. Gebruik je etherische oliën, voeg die dan toe bij een heel licht spoor en meng met de spatel tot je merkt dat de zeep een licht spoor achterlaat als je hem op het oppervlak laat druipen. 8. Giet het mengsel in de mallen en tik er even mee op het werkblad om eventuele luchtbellen te verwijderen. Spray er naar wens isopropanol 99,9% over om sodavorming te voorkomen.9. Leg een stuk karton op de zeep en daarop een doek om de zeep zo warm en geisoleerd mogelijk te houden. Laat de zeep 24 uur uitharden, haal hem dan uit de mallen en laat hem 4-6 weken rijpen op een schone plank in een droog vertrek voor je hem gebruikt.