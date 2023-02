Weg met wenkbrauwhaar: de dunne wenkbrauwtrend is terug 

Er zijn al wat wenkbrauwtrends de revue gepasseerd: van de borstelige wenkbrauwen à la Cara Delevingne langs soap brows tot geblondeerde wenkbrauwen. Ook skinny brows maakten al een paar keer een comeback, ze lijken wel de low-rise jeans van de beautywereld. Maar wat is deze trend en waar komt hij vandaan? En hoe adopteer je de trend zonder je wenkbrauwen permanent te verpesten?

Een streepje voor

Skinny brows – dunne wenkbrauwen – kunnen verschillende vormen en kleuren aannemen. Denk aan de zachte, dunne wenkbrauwen van Nicola Peltz of de strenge, felgekleurde streepjes van Julia Fox. Sinds vorig jaar zie je de zogenaamde skinny brows overal terugkomen op sociale media, in modeshows en in magazines. Rihanna schitterde in 2018 al op de cover van Vogue UK met minder wenkbrauw dan we van haar gewend zijn, een look van make-up artist Isamaya Ffrench. Ffrench haalde ook voor de Vivienne Westwood SS23 modeshow inspiratie bij de dunne wenkbrauwen van de jaren 1920.

De skinny brows vallen op in verschillende beautycampagnes, waaronder die van Heaven by Marc Jacobs en Fenty Beauty. Supermodel Bella Hadid verkiest al een tijdje de skinny brow en Euphoria-actrices Alexa Demie en Barbie Ferreira waagden zich ook aan de trend. TikTok blijft niet achter met de thin eyebrow filter, waarmee je de look zelf met je camera kan testen.

1/7 Barbie Ferreira op het Met Gala 2021 © Theo Wargo/Getty Images 2/7 Alexa Demie © Jon Kopaloff/Getty Images for Tiffany & Co. 3/7 Julia Fox © Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images 4/7 Nicola Peltz Beckham © Gilbert Flores/Variety via Getty Images 5/7 Bimini Bon Boulash © Gareth Cattermole/Getty Images 6/7 Julia Fox experimenteert met verschillende soorten skinny brows © Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images 7/7 Heaven by Marc Jacobs campagne © Heaven by Marc Jacobs

Eyecatcher

Het valt op dat we steeds meer ruimte maken om te experimenteren met make-up. Misschien is dat wel te wijten aan het feit dat we post-pandemie meer belang lijken te hechten aan ervaringen en plezier, en minder aan perfectie. Dat is duidelijk als je naar de creatieve post-pandemie looks kijkt, zowel op de runway als in het dagelijkse leven. Voorbeelden vind je bij de glitterwenkbrauwen van Peter Do, de monstermake-up van Collina Strada, of de ‘lelijke’ make-up trend op sociale media.

1/4 Beestige looks bij Collina Strada FW23. © Albert Urso/Getty Images 2/4 Poster Girl SS23 © Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images 3/4 Neon graphic eyeliner met diamantjes © NIKLAS HALLE'N/AFP via Getty Images 4/4 'Lelijke' make-uptrend bij Elena Velez. © Dia Dipasupil/Getty Images

De ogen en wenkbrauwen zijn vaak de eyecatcher van een make-uplook. Je wenkbrauwen bepalen dan ook een groot deel van hoe je gezicht of uitdrukkingen eruitzien. Zonder wenkbrauwen zie je er misschien een beetje bovenaards uit. Voor een strenge look kan je dan weer kiezen voor scherpe wenkbrauwen. Ze kunnen ook de aandacht naar je ogen trekken en je blik meer open doen lijken.

Het is belangrijk om de vorm en lengte van je wenkbrauwen aan te passen aan je gezichtvorm en -kenmerken, zo zorg je ervoor dat alles in balans blijft. Daarnaast kan je je wenkbrauwen op verschillende manieren stylen: een glossy gel, een kleurtje, een streepje wenkbrauwpotlood, … De opties zijn eindeloos.

1/3 Soap brows of zeepwenkbrauwen: breng met een borsteltje een zeep-achtige gel of pasta aan op je wenkbrauwen om deze look te bekomen. © Steve Granitz/WireImage 2/3 gekleurde wenkbrauwen © Heaven by Marc Jacobs 3/3 Bleached brows: blondeer je wenkbrauwen of gebruik de tips onderaan in dit artikel om deze look te bekomen. © Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Meer vrijheid, minder haar

Zoals in de mode komen verschillende trends terug, al dan niet met een moderne twist. Skinny brows vonden hun oorsprong tijdens de roaring twenties. Na de oorlog wilden vrouwen af van conservatieve ideeën en wilden ze meer seksuele en politieke vrijheid verkrijgen. De stijl was naargelang: kortere rokjes, korter haar, zware oogmake-up en scherpe, dunne wenkbrauwen.

Ook de groeiende rol van Hollywood en film had invloed op de rol van make-up in ons leven. Vele films hadden nog geen geluid. Om emoties toch duidelijker over te brengen, werden de wenkbrauwen dramatischer, dunner en langer. Hierdoor leken de actrices constant verrast. Stille filmactrice en rolmodel Clara Bow zette de trend en al snel sprongen bekende vrouwen zoals actrice Marlene Dietrich en jazz-icoon Josephine Baker op de kar. Hierna konden de wenkbrauwen even genieten van een – letterlijke – groeiperiode, tot de jaren 90 daar een einde aan maakten.

In de jaren 90 zetten verschillende sterren hun persoonlijke stempel op de skinny brows. Gwen Stefani haalde inspiratie bij de 1920’s flapper brows, terwijl Christina Aguilera ging voor een iets hoekigere look. Onder de invloed van onder andere Paris Hilton, Drew Barrymore en Pamela Anderson, namen talloze mensen terug afscheid van hun wenkbrauwhaartjes. Begin jaren 2000 waren de dunne wenkbrauwen nog steeds ‘in’, maar misschien iets verfijnder zoals die van Angelina Jolie of J.Lo.

1/10 Rita Hayworth 2/10 Clara Bow (1928) © Photo via John Kobal Foundation/Getty Images 3/10 Marlene Dietrich © Bettmann 4/10 Pamela Anderson (1993) © S. Granitz/WireImage 5/10 Liv Tyler (1993) © Steve Eichner/Getty Images 6/10 Kate Moss (1994) © Sveeva VIGEVENO/Gamma-Rapho via Getty Images 7/10 Christina Aguilera (1995) © Tim Roney/Getty Images 8/10 Drew Barrymore (1995) © Ron Davis/Getty Images 9/10 Gwen Stefani (1997) © Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images 10/10 Paris Hilton (2001) © Jeff Vespa/WireImage

Het moment dat Cara Delevingne haar debuut maakte op de catwalk, was het gedaan met de skinny brows. De renaissance van de dikke, natuurlijke wenkbrauwen begon en evolueerde naar de scherpe Instagramwenkbrauwen, met highlighter onder de wenkbrauw, of naar de befaamde bushy wenkbrauwen.

In 2020 schoren heel wat Gen Z’ers hun wenkbrauweindjes af onder invloed van TikTok-trends, om zo verschillende stijlen waaronder kaarsrechte wenkbrauwen te bekomen. Daarnaast had je nog een paar excentrieke rends op Instagram, zoals de ‘wavy brows’. Ook geblondeerde wenkbrauwen maakten een comeback. Nu is het de beurt aan de skinny brows.

#PamCore

Pamela Anderson zou wel eens de reden kunnen zijn dat talloze mensen op TikTok deelnemen aan de zogenaamde skinny brow trend. Vorig jaar kon je al inspiratie opdoen uit de controversiële serie Pam & Tommy, waarin Lily James de jonge Pamela Anderson vertolkt, inclusief dunne wenkbrauwen.

Eerder deze maand kwam de film Pamela: A love story uit op Netflix, waarin je Pamela zelf kan zien schitteren met haar signature look. Dit wakkerde de hype natuurlijk weer aan. Verschillende TikTokkers deelden onder de hashtag #PamCore al filmpjes waarop ze hun wenkbrauwen afschoren om Pam’s go-to look te bekomen.

Pamela en haar zoon op de première van ‘Pamela, a love story’ © Roy Rochlin/Getty Images for Netflix

Byebrow

Sommigen onder ons hebben het misschien al ondervonden in de jaren 90 en 2000: als een gek gaan epileren is geen goed idee. De gemiddelde groeicyclus van wenkbrauwhaar is ongeveer 3 tot 4 maanden. Als je regelmatig epileert, kan het echter zijn dat je je haarzakjes permanent beschadigt en groeien je wenkbrauwen niet meer terug. Een betere optie is dan scheren, want zo beschadig je de haarzakjes niet. Al moet je wel zeer voorzichtig zijn, de huid rond je wenkbrauwen in immers erg gevoelig en er kunnen snel littekens ontstaan. De wenkbrauwhaartjes die je wegscheert komen weliswaar sneller terug dan bij epileren, en ook iets dikker en ruwer. Beide opties hebben dus voor- en nadelen.

DIY

Wil je toch graag experimenteren met deze populaire trend, zonder je dierbare wenkbrauwen permanent te beschadigen door ze te epileren? Make-up artiest Hella Hamblok legt uit hoe je dat aanpakt: “Als je eerst eens wilt testen of de skinny brows iets voor jou zijn, start dan met concealer om je wenkbrauwen weg te werken. Kam de concealer door je wenkbrauwen met een wenkbrauwkammetje en laat het even drogen. Teken daarna de skinny brows met een wenkbrauwpotlood of pomade.” Deze look veeg je er ‘s avonds gewoon weer af met wat make-upremover. Een andere – en iets meer permanente – optie is het bleken van je wenkbrauwen in plaats van ze elke keer te bedekken met concealer. Daarna kan je er ook over tekenen met je favoriete wenkbrauwproduct.

Een andere optie is het wegwerken van je wenkbrauwen met de methode die bij drag queens zeer geliefd is: het ‘blocken’ van je wenkbrauwen met lijm. Hierdoor bekom je, als je het goed, doet een leeg canvas dat perfect is voor het testen van skinny brows. De eerste stap is het aanbrengen van huidlijm op je wenkbrauwen. Kam de lijm erdoor met een borsteltje. Wanneer de wenkbrauwen goed plat liggen, ga je erover met je foundation of concealer. Daarna breng je er doorzichtig poeder op aan om het geheel vast te zetten. Et voila, een leeg voorhoofd, klaar voor wenkbrauwexperimenten.

Hella nam zelf al deel aan de trend, inclusief gewaxte wenkbrauwen, en heeft er geen spijt van. “Ik vind de skinny brows geweldig. In België zijn ze misschien nog niet zo populair, maar ik denk dat dat wel komt. Zeker voor op de runways en voor de beautyfreaks is deze trend heel interessant, na jaren soap brows of bushy brows is het wel tijd voor iets anders. Ik heb het gevoel dat de trend deze keer zal blijven”, vertelt de MAC Cosmetics make-upartiest.