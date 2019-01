Wat je zelf doet, doe je beter? De opmars van de homemade beauty

Zelfgemaakt, natuurlijk en biologisch. In de keuken is het al jaren een trend, nu duiken die woorden ook op in onze badkamer. Hoe moeilijk is het om je beautyproducten zelf te maken? En hoe veilig zijn die zelfgemaakte cosmetica in vergelijking met de conventionele varianten?