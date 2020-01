Palau is het eerste land om zonnecrème die schadelijk is voor koraalriffen en zeewezens te verbieden.

De Republiek Palau is een paradijselijk land in Oceanië, bestaande uit honderden eilandjes en lagunes. De archipel is een geliefde toeristische bestemming voor duikers en snorkelaars. Om de prachtige natuur en het zeeleven te beschermen, is sinds 1 januari een verbod op bepaalde zonnecrèmes van kracht. Zonnecrème die schadelijke stoffen zoals oxybenzone en octinoxate bevat mag het land niet meer in: deze producten mogen niet langer verkocht of gesmeerd worden. Wie deze wet overtreedt moet een boete van duizend dollar betalen.

Duiktoerisme is erg populair in Palau © Getty

De International Coral Reef Foundation geeft aan dat het geweten is dat de chemicaliën die geband zijn erg giftig zijn voor koraalriffen en zeedieren. Tommy Remengesau, de president van Palau, is ervan overtuigd dat ze een goede beslissing hebben genomen. 'We moeten het milieu respecteren, want het is onze leefwereld, ons nest. Er werden giftige chemicaliën, afkomstig uit zonnecrèmes, gevonden in ons land en in de weefsels van onze zeewezens. Wanneer de wetenschap ons toont dat we koraalriffen, vissen en de oceaan schade berokkenen, passen we ons aan. We vinden het niet erg om als eerste een verbod uit te vaardigen en zullen ons best doen om de informatie rond de schadelijke stoffen te verspreiden,' klinkt het bij de president.

Lees ook: De mooiste koraalriffen in de wereld

De Maagdeneilanden, het eiland Bonaire en Hawaii hebben ook een ban op schadelijke zonnecrèmes aangekondigd. Heel wat grote zonnecrèmeproducenten hebben zich al aangepast en werken niet langer met de chemische stoffen die op de zwarte lijst staan.