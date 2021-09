In Gent hop je van het ene originele winkeltje naar het andere.

Bijna twee jaar geleden namen Annelies Joos en Soetkin Rigole boekhandel Limerick over en sloegen meteen twee vliegen in één klap, want het pand ernaast hoorde erbij. Wat ooit een oude apotheek was, werd in 2017 een winkel met designlampen en schrijfwaren, De Trein der Traagheid. Met die winkel hadden de vrouwen weinig affiniteit en toen ze tijdens corona de winkel moesten sluiten, maakten ze dan ook van de gelegenheid gebruik om het stuk om te bouwen tot een tweedehandsboekenwinkel, waar je naast boeken ook postkaarten, thee en potten en pannen kunt vinden.

...

Bijna twee jaar geleden namen Annelies Joos en Soetkin Rigole boekhandel Limerick over en sloegen meteen twee vliegen in één klap, want het pand ernaast hoorde erbij. Wat ooit een oude apotheek was, werd in 2017 een winkel met designlampen en schrijfwaren, De Trein der Traagheid. Met die winkel hadden de vrouwen weinig affiniteit en toen ze tijdens corona de winkel moesten sluiten, maakten ze dan ook van de gelegenheid gebruik om het stuk om te bouwen tot een tweedehandsboekenwinkel, waar je naast boeken ook postkaarten, thee en potten en pannen kunt vinden. 'We hebben niet alleen alles heringericht, maar ook uitgebreid met een bargedeelte en een terras aan de voorkant. Verder is er een expositieruimte waar we om de twee à drie maanden een andere kunstenaar tentoonstellen. Die exposant krijgt eveneens ruimte op onze expositiewand in de nieuwe boekenwinkel hiernaast. Daar hebben we ook een kamer ter ere van Willem Frederik Hermans, een van de grootste schrijvers in het Nederlands. In die kamer staat zijn collectie van 160 typemachines opgesteld. In september zou hij honderd jaar worden, daarom hebben we een van die typemachines in onze etalage gezet. Bezoekers kunnen daarop een brief aan de auteur - of een ander schrijfsel - typen. In onze winkel willen we alle auteurs aanbieden die je niet meer bij een uitgever vindt. We vinden het belangrijk dat boeken een tweede leven krijgen. Omdat deze boeken dan ook goedkoper zijn, trekken we zowel een literair publiek aan dat hier die uitverkochte auteurs kan vinden, als studenten met een kleiner budget. De boeken staan gerangschikt op kleur en binnen de kleur staan ze alfabetisch per auteur. Toch komen mensen hier niet naar een specifiek boek zoeken, eerder om te grasduinen; we zijn dus meer een snuisterwinkel waar je ook iets kunt drinken.' Koningin Elisabethlaan 142-148.Bij elk bijzonder boek hoort een unieke drank, vindt Ief Stuyvaert van Bookz & Booze. De link tussen het boek en de drank kan subtiel zijn, of net overduidelijk. Zo vind je naast een boek van Jef Vermassen vanzelfsprekend een fles advocaat. Stuyvaert combineert een thriller met een bloedrode wijn, een roman van Sien Volders met een Gentse gin, een oerdegelijke klassieker met een geturfde whisky. Samen vormen ze een origineel geschenk. Kies uit een selectie boeken, graphic novels, strips én vinyl met de bijpassende - vaak exclusieve - dranken. Bewonder ook de Gentse kunst aan de muur. Hoogpoort 35.Na zijn studie interieurvormgeving toverde Christophe Verbeke als weddingplanner lege panden om tot sprookjesachtige locaties. Toen hij daarna in een designwinkel werkte, besefte hij dat hij in Gent geen giftshop vond naar zijn zin. Daarom startte hij negen jaar geleden Piet Moodshop. Ondertussen staan er al drie Moodshops op zijn naam en breidde het concept zich uit van cadeauwinkel naar interieur- en lifestyle-items, allemaal met hetzelfde doel: bezoekers gelukkig maken. 'De shops zijn samengesteld met spullen van verschillende designers. Ik koos voor de naam Moodshop, want in de winkel wil ik een sfeer creëren waar klanten gelukkig van worden. Ook thuis krijgen ze een goed gevoel wanneer ze de spullen zien staan. Met een cadeautje maak je dan weer iemand anders gelukkig.Ik combineer graag verschillende stijlen. Daarom ben ik enorme fan van het ontwerpduo Muller Van Severen. Hun spullen passen perfect bij mijn collecties: modern, maar met een retrotoets. Inspiratie haal ik zowel op beurzen als tijdens mijn reizen. Op citytrips zoek ik naar leuke ateliers of winkels van lokale ontwerpers van wie ik dan wat spullen aankoop, los van de commerciële merken die we ook hebben. Ook al is er veel vraag naar een bepaald item, ik verkoop het alleen wanneer het me echt aanspreekt. Ik heb bijvoorbeeld geen vuilnisbak in de collectie, want ik heb nog nooit een mooie gevonden.' ( lacht) Hippoliet Lippenslaan 22. Sint-Pietersnieuwstraat 94. Wie? Bob Driege is de trotse oprichter van de platenwinkel Vynilla, al bijna veertig jaar een vaste waarde in Gent. Gepassioneerd door muziek en wijn, bracht hij 36 platen uit met z'n eigen label en startte ook een eigen wijnimport. 'De eigenzinnigheid van mijn muziekkeuze weerspiegelt zich ook in de wijn, alleen maar bij mij te verkrijgen in België', glundert hij. Wat? 'Voor de platen heet de winkel Vynilla en voor de wijn is het Vin Il Y A, letterlijk: er is wijn.' Er zijn zowel nieuwe als tweedehands platen te koop, van Abba tot Zappa. Zowat alle genres kun je bij mij vinden: van klassiek en jazz tot rock, elektronica en hiphop. 'Ik heb ook veel wereldmuziek', vertelt Bob. 'Ik ben gespecialiseerd in Afrikaans, vooral Mali interesseert me heel erg.' Publiek? Platen zijn populair bij een zeer breed publiek. Van jonge tieners die de collectie van hun grootvader of oom ontdekken en dat wel wijs vinden tot oudere mensen die de tijd vinden om hun collectie uit te bouwen of aan te vullen. Favoriete plaat? 'Op soulgebied ben ik grote fan van Dr. John. Mijn favoriet is zijn plaat Gris-Gris, een term uit de voodoowereld die met spirituele tovenarij te maken heeft. Een fantastisch album, want het is een smeltkroes van veel culturen.' Sint-Kwintensberg 38. Voor ze haar eigen kledingzaak begon, reisde Patricia Schutyser in de jaren tachtig voor haar modellencarrière naar Londen, New York en Parijs. Daar ontdekte ze vintagewinkels die je in België toen amper vond. Ze richtte Patricia Vintage op, een zaak die ondertussen al bijna tweeëntwintig jaar bestaat. Naast grote merken als Chanel, Hermès, Dior, Gucci en Louis Vuitton heeft de ontwerpster ook een eigen collectie. Daarvoor laat Patricia zich inspireren door tijdloze mode, die nu ook bij jongeren populairder is dan vijftien jaar geleden. 'De oude Chanel-handtassen in leer zijn soms mooier dan die van nu', zegt Patricia daarover.Vintage kledingstukken worden haar aangeboden, maar de ontwerpster zoekt ook zelf naar items via adressen, die ze samensprokkelde door de jaren heen. 'Ook al evolueert mijn winkel mee met de trends, in mijn zaak zit toch mijn DNA. Mensen die me al jaren kennen, zeggen: dat is Patricia!' (lacht) Henegouwenstraat 75.Eind april opende kledingzaak Wear zijn deuren in Gent, wat het de vierde vestiging maakt naast die in Leuven, Antwerpen en Mechelen, gerund door een jong team. Het assortiment bestaat uit Franse en Scandinavische merken voor een breed publiek van zowel mannen en vrouwen als jong en oud. Om die kleding te onderhouden, biedt Wear producten aan van het label Stockholm Steamery. Kleurrijke accessoires als juwelen, spiegeltjes, vazen en droogboeketjes vullen de speelse collectie aan. Zo vind je er merken als &Klevering, Jules Bean, Coco Bonito en Atelier Jean. Kalandeberg 4. Vanuit haar passie voor mooie en kwalitatieve schoenen, opende Sophie Ingels recent de schoenenwinkel Phiness. Voor een groot deel van de collectie gaat ze naar de schoenenbeurs in Milaan. 'Ik wil de schoenen zelf voelen en passen voor ik ze inkoop. Kwaliteit en comfort zijn voor mij erg belangrijk', vertelt Sophie. 'Ik hecht ook veel belang aan vakmanschap en ambacht; daarom zijn de meeste schoenen handgemaakt.' Die selecteert ze bovendien op basis van de stijl in haar winkel, die ze beschrijft als eigentijds, maar toch een tikkeltje anders. Naast schoenen met pit, kunnen knitwearlovers genieten van sjaals en mutsen van het Belgische LN knits. Met de duurzame collectie garandeert ontwerpster Ellen Kegels bovendien een eerlijk loon voor vrouwen in Peru. Verder vormen handtassen, lederwaren, juwelen en verzorgingsproducten een gepaste aanvulling op de schoenencollectie. 'Ook in de accessoires zoek ik kwalitatieve spullen die je niet overal vindt. Zo werk ik samen met de Belgische ontwerpster EliseVerdegem, die haar tassen en lederwaren zelf ontwerpt en maakt.' Kalandestraat 18.Wie? Als voormalige personal shopper, styliste en sales representative voor het merk Only, heeft Sandra De Lobel al enige ervaring in de modesector. Haar winkel San Styles, waarvan ze vier maanden geleden de tweede vestiging opende in Gent, verlaat je dan ook nooit zonder handige tips en tricks. 'We organiseren ook private shoppings: je kunt een avondje shoppen, alleen of met vriendinnen, waarbij je persoonlijke stylingtips krijgt.' Stijl? San beschrijft haar winkel als een eigenzinnige mix van collecties. 'Het is een uiteenlopende stijl: van commerciële merken tot een paar minder bekende Belgische labels, die ik uitkies naar mijn smaak. De kledij is zeker niet minimalistisch of sober; het is niet less is more bij mij. ( lacht) Mijn motto is: doe kee zot (doe eens zot, red.). Ik vind dat je af en toe uit je comfortzone moet stappen.' Daarom zul je bij San Styles niet snel een samengestelde outfit vinden. 'Ik werk graag met kleuren en printjes en vind dat je alles moet kunnen combineren.' Wat? Naast edgy vrouwenkledij vind je er schoenen, riemen, handtassen en juwelen die je outfit compleet maken. 'Zo verkoop ik handgemaakte juwelen van een meisje in Gent: Wooodjewels.' Toch vindt San de kledij en producten in haar winkel niet het enige belangrijke. 'Het gaat om het persoonlijke contact met de klanten. Het is meer dan enkel de juiste maat uitzoeken, we willen een volledige shopervaring bieden.' Doelgroep? 'Van twaalfjarige dochters die meekomen met de mama tot hippe tachtigplussers.' Alphonse Claeys-Bouürtlaan 33. Bij Dogs & Drinks, het eerste hondencafé in België, kun je niet alleen iets eten of drinken, maar ook een hond adopteren, al heb je daar wel wat geduld voor nodig. 'We doorlopen een grondige procedure om er zeker van te zijn dat de hond in een warme thuis terechtkomt', vertelt oprichter Marijn. Tijdens de twee jaar tijd dat het café bestaat - waarvan anderhalf jaar gesloten door corona - hebben ze 62 adopties uitgevoerd, zonder ook maar één hond te moeten terugsturen. Het zijn allemaal sociale honden, ze mogen niet agressief zijn tegenover andere honden of mensen. 'De meeste zijn afkomstig uit Roemenië of Portugal', legt Marijn uit. Hondenliefhebbers kunnen er lunchen tussen de honden, maar ook genieten van heerlijke desserts als pannenkoeken en donuts. 'Onze specialiteit is de chocoladespeculoostaart. Die is vegan, maar dat zeggen we er niet bij.' (lacht) Godshuizenlaan 33. Annelies Browaeys en Matthias De Buck runnen al acht jaar de koffie- en fietsbar Bidon Coffee&Bicycle, waar je naast koffie, ontbijt, lunch en desserts fietsen en fietsaccessoires kunt kopen. Vijf maanden geleden openden ze hun tweede koffiebar in Gent: Viola. 'Daar verkopen we onder andere keramiek, handgemaakte schaaltjes en koffiekoppen. De bar bevindt zich in een prachtig oud herenhuis, een heel andere vibe dan bij Bidon', zegt Annelies. Daarnaast lanceerde het koppel deze zomer een eigen koffiemerk: Uphill. Daarmee brengen ze cold brew in een blikje op de markt. 'Uphill is een ijskoude latte met havermelk en een koude zwarte koffie', legt Annelies uit. 'Beide producten zijn vegan zonder toegevoegde suikers en gemaakt met onze koffiebonen.' Uphill is onder meer te koop in andere horecazaken, maar ook bij Delhaize, Bidon en Viola vind je het blikje.Bidon Coffee&Bicycle, Bisdomkaai 25. Viola, Jan Palfijnstraat 36. Op 19 oktober opent in hartje Gent het nieuwe designhotel Yalo. Het neemt de plaats in van het kantoor- en winkelcomplex De Braempoort, dat na acht jaar leegstand door projectontwikkelaar UrbanLink Group grondig gerenoveerd werd. Het concept en de interieurs zijn bedacht door creatief agentschap King George. Het architectenbureau Bontinck tekende voor de architectuur. Het hotel telt 92 designkamers, een lobby met cocktailbar, een restaurant en een prachtige terrasbar met weids panorama op de bovenste verdieping. Yalo wil niet alleen verrassen met een prachtige stedelijke locatie en inspirerende coworkingruimten, maar je geniet hier vooral van heerlijke lunches die je zowel in het restaurant als op de rooftopbar met zicht op Gent kunt degusteren.Brabantdam 33.