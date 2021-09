Make-upliefhebbers verblijden zich, want we mogen weer wat, en we moeten daarbij alsmaar minder vaak ons gezicht bedekken met een mondmasker. Hoe zullen de beloofde roaring twenties zich vertalen naar de beautywereld? Make-up artiesten voorspellen de najaarstrends.

Glowy skin

De kenners zijn het er unaniem over eens: ook in de nasleep van de coronacrisis blijft de focus liggen op een natuurlijke en gezonde huid. Make-up artist Gladys Ferro is fan: 'Ik ben blij dat we teruggaan naar een stralende, gezonde huid na een lange periode waarin de nadruk lag op supermatte, Instagram perfect skin. De skincare trend was al even aan de gang, maar ik heb de indruk dat ze nog verder aangezwengeld is door de pandemie. Dikke lagen make-up zijn natuurlijk niet ideaal in combinatie met een mondmasker en de 'mascné' die daarbij komt kijken. Mensen willen noch in real life, noch van thuis uit werken met een gezicht vol make-up. Ze willen er gewoon stralend en gezond uitzien.'

Het 'baken' (een laag los poeder enkele minuten laten zitten en dan wegvegen, zodat je make-up mat wordt en langer blijft zitten, red.) gaat er weer uit', aldus Ferro. Make-up artist Ellen Assaert beaamt: 'We leggen niet langer zo'n dikke laag, maar investeren in huidverzorging zodat we minder foundation en concealer moeten gebruiken'. We zien in de nasleep van de pandemie nog steeds een focus op oogmake-up. De cat eye en haar kleine zusje, de kitten wing, zijn terug van weggeweest volgens make-up artist Nanja Massy. 'Mensen die deze trend willen volgen, zullen moeten trainen om de wing, groot of klein, weer onder controle te krijgen. Je kan dat gemakkelijk doen door een stukje plakband aan je buitenste ooghoek te plakken, of door je eyeliner met oogschaduw en een penseeltje te zetten in plaats van met liquid eyeliner. Dat moet allemaal niet zo scherp afgelijnd zijn en je hebt er dus geen vaste hand voor nodig. De look afmaken doe je met een aantal lagen mascara, want dikke, volle wimpers zijn weer helemaal terug.' Naast de klassieke wing zien we nog steeds graphic eyeliner, waarbij er met eyeliner rond de ogen of in de ooghoeken grafische lijnen worden gecreëerd. Ellen Assaert: 'De liner mag weer pekzwart zijn, maar we zien tegelijkertijd veel felle kleuren en contrasten, zoals groen, oranje, of wit bij donkere huiden. Ik heb wel degelijk het idee dat het allemaal terug wat excentrieker mag zijn, à la roaring twenties'. Make-up artist Elke Binnemans raadt een subtielere variant aan van deze look aan voor wie al die extravagantie nog niet helemaal aandurft. 'De grafische looks uit de shows vertaal ik naar draagbare make-up met een korte eyeliner in allerlei kleurtjes als paars, turquoise of licht roze. Je kan zo'n lijntje gemakkelijk zelf trekken, en het geeft toch iets extra aan je look.'Op de runways van Dior en Versace spotten we opnieuw de intens zwarte, smokey eye of een punk eyeliner. Die pekzwarte look krijgt een hedendaagse invulling. Gladys Ferro legt uit: 'Ik ben heel erge fan van de undereye liner die aan het terugkomen is. De donker omrande ogen doen denken aan de jaren 90 en de heroin chic periode met Kate Moss en co. De undereye liner wordt meestal met zwarte oogschaduw gezet aan de onderste wimperrand, en dan aan de buitenste ooghoek wat opwaarts getekend als bij een wing. Zo krijg je ook het effect van een amandelvormig oog zonder dat je per se aan culturele toe-eigening doet, zoals met de fox eye trend*. Het is chique en flatterend voor heel veel oogvormen, zoals afhangende ogen, maar tegelijkertijd ook heel rock 'n' roll en edgy.'Make-up artiest Ines Borgonjon voorspelt felle lippen eens de mondmaskers terug af gaan. 'We hebben zo lang onze ogen meer in de verf gezet, hoe heerlijk is het om dan nog eens een felle lippenstiftkleur te dragen? Ik hou van een knallende kleur waarbij de contouren van de lippen niet te strak zijn afgelijnd. Je kan de randen met een wattenstaafje wat vervagen waardoor zo'n lip onmiddellijk wat toegankelijker en effortless wordt.'Ook Nanja Massy spot een terugkeer van de lippenstift: 'We zien minimalistisch opgemaakte gezichten - 'clean faces' - met natuurlijke ogen en natuurlijke huid, maar dan wel met mooi aangezette lippen. In het najaar mag dat fel roze zijn, bordeaux, donkerrood, of fuchsia. Knallende kleurtjes worden dan vaak gecombineerd met felle kledij voor een colour blocking effect. Denk bijvoorbeeld aan een fuchsia lip met een rode jurk. Een lippenstift is bovendien vrij gemakkelijk om aan te brengen en tegelijkertijd leuk om de aandacht op een chique manier af te leiden van vermoeide ogen'. Gladys Ferro voorspelt een opkomst van multifunctionele producten (bv. make-up met verzorgende bestanddelen) en een algemeen hogere kwaliteit, als gevolg van de consument die steeds beter geïnformeerd en kritischer wordt: 'Ik heb de indruk dat we als consument steeds meer van onze make-up eisen. We willen dat onze producten cruelty free zijn, graag mét verzorgende bestanddelen en spf, maar zonder rommel zoals siliconen. Net omdat er nu zoveel op de markt is en we die keuzevrijheid hebben, gaan consumenten echt afwegen en strengere criteria hanteren. Is deze verpakking gerecycleerd? Test het merk op dieren? Is het inclusief? Maken ze bijvoorbeeld producten voor alle huidskleuren of zijn hun beloftes leeg en symbolisch? Zeker de jongere generatie gaat hier meer en meer rekening mee houden.'