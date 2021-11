Restjes en afval uit de voedselindustrie belanden steeds vaker in cosmetica. Upcycling is beter voor het milieu en goed voor je huid.

Koffiegruis van koffiebars, bessenpitten uit de sapindustrie, paprika's, wortels en citroenen die te misvormd zijn voor verkoop... Overblijfselen en afval uit de voedings- of andere industrie worden steeds vaker opgewaardeerd tot cosmeticabestanddelen. Nieuw is upcycling echter niet. Grote namen als The Body Shop, Weleda, Lush en Caudalie doen het al lang. Wel is er meer aandacht voor door de groeiende interesse bij de consument én dankzij nichemerken die met opgewaardeerde bestanddelen werken. 'Upcycled ingrediënten sparen CO2-uitstoot en enorm veel afval uit', vertelt Gabbi Loedolff, Global Buying Coordinator bij Lush, dat onder meer aquafaba (kikkererwtenvocht) en appelpulp in zijn cosmetica gebruikt. 'We zien upcycling van een restproduct altijd als de meest duurzame optie, zeker wanneer we bij de productie hernieuwbare energie gebruiken.'